Christian Brüls (Zulte Waregem) niet ontgoocheld na krap verlies in Genk: “Alleen efficiëntie ontbrak”

De eerste nederlaag van Zulte Waregem sinds de komst van de tandem Vormer-Brüls verdrijft de positieve “vibe” niet aan de Gaverbeek. De troepen van Mbaye Leye mochten het veld van Racing Genk met opgeheven hoofd afstappen. En deden dat ook.

“We hebben hier een zeer volwassen prestatie geleverd, waar alles in zat”, vond Christian Brüls. “Behalve efficiëntie dan. De laatste pas was nooit goed. Daar moet ik zelf mea culpa voor slaan, ook ik had een paar keer de mogelijkheid een ploegmaat perfect te bedienen maar slaagde daar niet in. Dat had misschien met concentratie te maken. Het is jammer dat we hier geen puntje pakken, maar deze verrichting geeft ons zeker hoop. Als je zo’n weerwerk kan bieden tegen de toekomstige kampioen, mag je met een goed gevoel op de bus stappen. Deze mentaliteit zullen we wel elke wedstrijd opnieuw moeten opbrengen, als we onderin willen weg geraken.”

Geestdrift van jong veulen

Zaterdag kon de neutrale waarnemer alvast niet merken wie de titelkandidaat en wie de voorlaatste van de rangschikking was. Het aandeel van Christian Brüls in de gedaanteverwisseling van Zulte Waregem is niet gering. En zelf voelt hij zich kiplekker in zijn nieuwe omgeving.

“Bij mijn beslissing om hier te tekenen, heb ik niet naar de rangschikking gekeken”, lacht hij. “Voor mij telt het gevoel en dat zat goed. Een contract voor 2,5 seizoenen voor een 34-jarige, daar spreekt vertrouwen uit. En ja, jullie zagen goed dat ik de geestdrift van een jong veulen uitstraal. Als ik die passie niet meer zou hebben, had ik de stap niet gezet.”

Zoals bij zijn vorige clubs blijft Brüls in de Oostkantons gedomicilieerd. Naar Luik of naar Sint-Truiden viel dat qua afstand mee, nu moet hij nog meer kilometers malen dan destijds bij AA Gent.

“Ach, wat is dat nu, 250 kilometer enkel”, kaatst hij lachend de vraag terug. “Voor de rust in mijn hoofd heb ik het nodig mijn familie en vrienden vaak te horen en te zien. Maar uiteraard ga ik de helft van de tijd ook in de buurt van de club overnachten, hoor.”

Van de degradatieconcurrenten pakte Seraing een punt, maar verloren Oostende en Eupen. Voor Zulte Waregem komt het er nu op aan toch af en toe wat te sprokkelen, vooraleer in februari de duels met rechtstreekse tegenstanders er aan komen.

“Dat vind ik ook”, bevestigt Brüls. “Zeker woensdag op Anderlecht moeten we de partij aanvatten met dezelfde ingesteldheid die we in Genk hebben getoond.”