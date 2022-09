Christian Brüls (STVV) na brilscore bij RC Genk: “We hebben dit punt zeker niet gestolen”

De verwachtingen waren hoog voor de Limburgse derby tussen RC Genk en STVV. Twee teams in een goede flow. De Kanaries speelden een sterke eerste helft. Na de rust kon de thuisploeg enkele mooie kansen niet afwerken en in blessuretijd werd een doelpunt van Gianni Bruno afgekeurd wegens buitenspel. Zo bleef een intense derby steken op een 0-0 gelijkspel.

Een stukje van Bruno zijn schouder was inderdaad in buitenspelpositie. Het was balen voor STVV, maar een overwinning zou overdreven zijn geweest. Thuiscoach Wouter Vrancken wist dat het een moeilijke partij ging worden tegen de Truienaars. “We hadden het niet onder de markt om hun stevig blok te ontwrichten. Toch kregen we na de rust voldoende kansen om deze wedstrijd te winnen, maar helaas voor ons konden Joseph Paintsil en Daniel Munoz die niet verzilveren.”

“Aan de overkant een tevreden Bernd Hollerbach. “Onze eerste helft was zeer goed. RC Genk was de ploeg in vorm. Toch speelden we zonder angst en gingen vrij en vrank onze kans. Uiteraard bleef de organisatie belangrijk en ik bracht verloren zoon Robert Bauer in de ploeg. Zo hebben we hun vleugels lam kunnen leggen. Na de rust kwamen we enkele keren goed weg, maar in het slot hadden we ook pech met het afgekeurd doelpunt van Bruno.”

Sterke Christian Brüls

“Of ik kan leven met dit gelijkspel? Ik had uiteraard liever gewonnen”, stelde Brüls met de glimlach. “We bleven de volledige wedstrijd stevig in de organisatie. De beste kansen waren misschien voor Genk, maar we hebben aardig meegespeeld en ook onze kansen gekregen. Zeker jammer is het afgekeurd doelpunt van Bruno. Nipt een stukje van de schouder. Dat was even vloeken. We hebben dit punt zeker niet gestolen. Integendeel, het voelt aan als een overwinning en zal ons extra vertrouwen geven voor de komende weken.”

“We hebben de zegereeks van RC Genk kunnen afstoppen in een intense derby”, vervolgt Brüls uit Amel. “Of we onze ambities niet moeten bijschaven? Ja natuurlijk, we gaan kampioen spelen (lacht). Ach, het is nog te vroeg op het seizoen om nu al te spreken over een plaats in het klassement. De betrachting blijft zo snel mogelijk 40 punten behalen om het behoud te kunnen verzekeren. Want er vallen drie clubs af dit seizoen.”

Transfer?

“Of ik nog in de laatste dagen van de transferperiode STVV zal verlaten? Moet ik hier echt op antwoorden? Het contractvoorstel sleept al maanden aan. Soms is het voor mij heel frustrerend. Ik hoop natuurlijk snel op duidelijkheid, maar we zien wel”, besluit één van de sterkhouders.