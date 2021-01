Christian Brüls (STVV): “Lekker spelen in rug van Mboyo en Suzuki”

STVV, met nieuwkomers Brüls en Mboyo, is een sterker STVV geworden. En vooral een gevaarlijker. “Het loopt inderdaad prima”, glunderde Christian Brüls na de winst tegen OH Leuven.

STVV-OHL was zowat de beste match die we dit seizoen op Stayen te zien kregen. Een snel duel was het, waarin beide ploegen er vol voor gingen, en waarin de kanaries uiteindelijk aan het langste eind trokken dankzij het opportunistische spitsenduo Mboyo-Suzuki, en dirigent Brüls. Achteraf was er wel veel te doen om de rode kaart voor OH Leuven.

Rode kaart al dan niet terecht

Christian Brüls wist niet wat hij moest denken van die rode kaart. “Terecht of onterecht? Ik zou de beelden nog een keer moeten herbekijken.”, aldus de man uit de Oostkantons. “Dat we meer dan een helft met een man meer mochten spelen, doet niks af van onze prestatie. Leuven speelde voor en na die rode kaart trouwens alles samen weinig uitgespeelde kansen bij elkaar. Hun goal kregen ze bovendien te gemakkelijk. Daar staat tegenover dat we kansen voldoende bij elkaar speelden om de voorsprong nog verder uit te diepen.

Alleen winnen telt

Je ziet Brüls op het veld aan vertrouwen winnen. Meteen tweede basisplaats op twee, steeds nadrukkelijker in de matchen aanwezig. Voor een man die uit 1B komt, verteert hij het tempo bijzonder goed. “Nu ja, het verschil tussen 1A en 1B is toch niet zo groot als jullie denken”, aldus Brüls. “Het is bovendien een voorrecht om in de rug van gasten als Mboyo en Suzuki e mogen spelen. Dat doe ik trouwens het liefst. Zelf ben ik best tevreden van mijn prestatie. Maar het kan altijd beter natuurlijk. Dat komt wel. Intussen hebben we opnieuw een driepunter vast. En winnen is was en blijft toch de belangrijkste doelstelling.”

Met vertrouwen naar Kortrijk

In deze maand januari blijven de matchen elkaar snel opvolgen. Midden van de week wacht de kanaries een verre verplaatsing naar het Guldensporenstadion in Kortrijk. . “Hoe meer matchen, hoe makkelijker de aanpassing verloopt”, aldus Brüls. “En als het goed loopt, is er niemand die maalt om die drukke agenda. Laat Kortrijk maar komen. Dat wordt wel weer een geheel andere match. Maakt niet uit. We kijken alleen naar onszelf en moeten de positieve flow waarin we nu zitten zo lang mogelijk zien vast te houden. Van match tot match. Ik heb er alle vertrouwen in.”