Christian Brüls (STVV): “Klaar voor de match tegen Club”

Met de 32-jarige Christian Brüls uit Amel in de Oostkantons hebben STVV en Peter Maes eindelijk hun nummer tien beet. Eentje die bovendien onmiddellijk inzetbaar is. “De keuze is natuurlijk aan de coach. Maar in principe ben ik klaar voor Club Brugge”, aldus de speler.

In Westerlo zagen ze hem niet graag vertrekken. Want Brüls was daar met zijn goals en assists een bepalende speler. “Natuurlijk was het leuk geweest om samen met Westerlo werk te maken van die beoogde promotie. Maar je moet het ijzer smeden als het heet is. Als je als voetballer de kans krijgt om die stap hogerop te zetten, dan twijfel je natuurlijk niet. Temeer omdat ik meteen voelde dat STVV en Peter Maes me er heel graag bij wilden”, vertelt Brüls, die intussen wel al 32 is.

Conditie is top

“32 jaar jong”, reageert hij meteen. “Ik voel me nog altijd goed in mijn vel. De testen wezen intussen uit dat mijn conditie top is. Zolang de goesting er is en de benen meewillen, zie ik me wel nog enkele jaren op het hoogste niveau spelen. Ik kijk er alvast naar uit. Ik wil samen met STVV de doelen waarmaken die de club voor de start van de competitie had gesteld.”

Dat zou betekenen dat STVV nog altijd plaats acht viseert. “Ik denk niet dat het een goed idee is om ons te fixeren op een plaats in de rangschikking. Eerst wegraken uit de gevarenzone, daarna zo hoog mogelijk mikken, van match tot match.”

Snelle integratie

De matchen zullen elkaar wel snel opvolgen. “Dat speelt in mijn voordeel”, weet Brüls. “Daardoor zal ik me sneller dan normaal kunnen inpassen en aanpassen. Bovendien ken ik een aantal jongens zoals Texeira, Mmaee, De Ridder en Steppe nog van vroeger. Ook de manier van spelen is me niet onbekend. Ik kan ook zowel offensief op het middenveld als op de flanken aardig uit de voeten. En als het nodig is, kan ik met mijn ervaring de ploeg wel mee op sleeptouw nemen. Allemaal dingen die bijdragen tot een snelle integratie. Mijn ambitie is belangrijk te worden voor STVV. Met goed voetbal, goals en assists. Te beginnen tegen Club Brugge. Maar die keuze is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de coach.”