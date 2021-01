Christian Brüls (STVV): “Als je niet kan winnen, mag je niet verliezen”

Voetbal 1ABalen. Dat is wat Christian Brüls doet na de onverwachte nederlaag tegen Moeskroen. “Dat had niks te maken met vermoeidheid, een te makkelijk excuus vind ik. Wel met individuele fouten”, was de Oostkantonner recht voor de raap.

Christian Brüls verteert de overstap van 1B naar 1A goed en voelt zich helemaal thuis in Sint-Truiden. De goede reeks die de Kanaries neerzetten, helpt daar natuurlijk bij. Al kreeg ook hij nu te maken met een nederlaag, helemaal onverwacht, de keerzijde van de medaille dus. “Je kan er niet om heen dat we de match volledig onder controle hadden en heel veel balbezit hadden. Maar je kan er ook niet om heen dat we te weinig creëerden en dat beide tegendoelpunten het gevolg waren van individuele fouten. Dat onze nederlaag met vermoeidheid zou te maken hebben, vind ik een zwak excuus. We hadden tegen Moeskroen de punten gewoon moeten thuishouden.”

Geen excuses

Brüls baalt: “Weet je wat nog het meest frustrerend is? Wel, dat we uitgerekend verliezen in een zespuntenmatch en dan nog tegen Moeskroen. En dat Cercle ook heeft gewonnen. Daardoor is de bonus die we pakten in en tegen Kortrijk weer weg en schuift alles onderin weer dichter bij elkaar. Nog eens. Er geldt geen excuus voor de nederlaag tegen Moeskroen. Dit was een kans om onderin weg te geraken, we hebben ze niet gepakt. Het is ook niet omdat het moeilijker loopt, dat je een wedstrijd moet verliezen. Trouwens, als je niet kan winnen, mag je niet verliezen. We hebben ons dit zelf aangedaan. Hoe dan ook, hieruit leren we. En voor de rest pakken we dit er maar bij. De klok valt toch niet meer terug te draaien.”

Geen tijd om te jammeren

Toch blijft ook Brüls positief. “Het is niet omdat we een keer verliezen, dat de positieve flow helemaal weg is. Neen, de flow en sfeer blijven onaangetast. Trouwens, je weet op voorhand dat deze groep geen tien matchen achter elkaar zal winnen. Wie trouwens wel? Dit mag nu niet in de hoofden blijven zitten. Gelukkig hebben we in deze periode waarin de matchen elkaar snel opvolgen, geen tijd om te blijven stilstaan bij zo’n nederlaag. Gent komt eraan. En daarna Cercle Brugge. We hebben in deze periode dus gelukkig iets anders om op te focussen.”