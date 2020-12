Christian Brüls (32) ruilt KVC Westerlo voor STVV: “Voldoende ervaring om deze uitdaging aan te gaan”

Voetbal Eerste provinciale Nick Adriaensen (OG Vorselaar): “Ik hoop dat we de competitie kunnen afwerken”

29 december Voor OG Vorselaar is 2020 een speciaal jaar geweest. In de lente werd het team van de nieuwe voorzitter Glenn Van de Vel in extremis opgevist om de stap naar eerste provinciale te zetten. In de aanloop naar het huidige seizoen was er de geslaagde bekercampagne. Vandaag wacht de Kempische formatie op groen licht, om de activiteiten weer aan te vatten.