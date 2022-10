Christiaan Ravych breekt door bij Cercle Brugge: “Van topverdedigers als Popovic en Daland steek ik veel op”

Die coach, Miron Muslic, legde er na afloop van de partij in Kortrijk de nadruk op dat het lanceren van eigen opgeleide spelers één van de pijlers blijft waarop bij Cercle Brugge wordt gewerkt. Al speelt Ravych nog maar anderhalf jaar bij groen-zwart, na elf seizoenen bij de Brugse buren. “De beslissing om naar Cercle over te stappen was de beste die ik kon nemen”, verzekert de centrale verdediger. “Sommigen vonden dat toen een stap terug, ik zag het als twee stappen voorwaarts. Dat blijkt, nu ik zoveel kansen krijg bij de A-ploeg. Mijn goeie vriend Lukas Willen legt bij Zulte Waregem trouwens een gelijkaardig traject af. We pushen elkaar daarin. En de supporters die vrezen dat mijn hart door mijn verleden niet groen-zwart zou kleuren, kan ik geruststellen.”

Kalm blijven

Oorlog in Oekraïne

Ravych, afkomstig uit Kuurne, speelde zaterdag dus in zijn achtertuin. De hele familie zat in de tribune toe te kijken. Ravych is de zoon van een Oekraïense vader en een Kazachse moeder, die elkaar in België leerden kennen. “De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig, maar gelukkig is mijn familie ginds in veiligheid”, vertelt hij. “Mijn oma is naar België gekomen en woont sinds kort bij mijn ouders. Zij heeft er mijn kamer gekregen. Zelf heb ik nu een stekje in Brugge, maar als ik nog eens in Kuurne ben, moet ik dus op de zetel slapen (lacht).”