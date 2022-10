Christiaan Ravych breekt door bij Cercle Brugge: “Van toppers als Popovic en Daland steek ik veel op”

Slapen op de sofa

Met twee volledige wedstrijden en zeven invalbeurten op zijn actief, mag Christiaan Ravych nu al op een geslaagde heenronde terugblikken. Opvallend: de ranke Ravych won zowat alle spurtduels met de altijd woelige Didier Lamkel Zé van Kortrijk.

“Ik voelde me enorm gesteund door Boris Popovic en Jesper Daland”, geeft hij aan. “Twee inmiddels geroutineerde topverdedigers naar wie ik opkijk en van wie ik veel kan opsteken. De coach gaf me vooraf de raad gewoon mezelf te zijn en goed vooruit te verdedigen. Het helpt om kalm te blijven. Ook na het Kortrijkse doelpunt, dat een beetje uit de lucht kwam vallen. We gaven achterin heel weinig weg.”

Christiaan Ravych, afkomstig uit Kuurne, speelde zaterdag dus in zijn achtertuin. De hele familie zat in de tribune toe te kijken (“Maar dat maakte me niet zenuwachtig, hoor”). Ravych is de zoon van een Oekraïense vader en een Kazachse moeder, die elkaar in België leerden kennen.

“De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig, maar gelukkig is mijn familie ginds in veiligheid”, vertelt hij. “Mijn oma is naar België gekomen en woont sinds kort bij mijn ouders, zij heeft er mijn kamer gekregen. Zelf heb ik nu een stekje in Brugge, maar als ik nog eens in Kuurne ben moet ik dus op de sofa slapen (lacht).”