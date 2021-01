Christel Herremans (Starcasino CX Team) heeft drie vertegenwoordigers op WK: “Goud en brons zoals vorig jaar lijkt niet mogelijk”

Beter dan vorig jaar in het Zwitserse Dübendorf wordt het voor ploegleider Christel Herremans niet. Even goed doen lijkt zelfs onmogelijk. Want bij de beloften pakte Riberolle toen de regenboogtrui en haalde Kay brons. “Eén en drie zoals vorig jaar is wellicht niet mogelijk”, beseft Herremans. “Tot nog toe was dit voor onze ploeg een seizoen met veel vallen en opstaan. Al denk ik dat onze twee beloften er klaar voor zijn. De laatste weken zie ik bij beiden progressie. Ze hebben naar deze periode proberen pieken.”

Bakker topfavoriete bij beloften

Zoals algemeen bekend bestaat de WK-omloop in Oostende uit twee delen: een technisch deel op de paardenrenbaan en een deel op het strand. Beide stukken worden door een brug met elkaar verbonden. “Zand kan je of kan je niet”, weet Christel Herremans. “Het wordt afwachten hoe onze rensters het in het zand zullen doen. Voor mij is Manon Bakker bij de beloften de topfavoriete. Omdat zij heel goed kan lopen. Drie jaar geleden, toen ze nog in mijn ploeg reed, voorspelde ik al dat zij in Oostende de wereldtitel zou veroveren.”

Koers zoekt vrouw

Herremans zal heel blij zijn indien één van haar drie WK-rensters het podium haalt. Intussen werkt ze voort aan de uitbouw van haar crossploeg. Via het project ‘Koers zoekt vrouw’, een campagne die in samenwerking met Cycling Vlaanderen bijna een half jaar loopt. Op het einde van die selectieproef krijgt minstens één deelnemer volgend seizoen een contract bij Starcasino CX Team. “Waardoor ik volgende winter zeker één Belgische renster in mijn ploeg zal hebben”, benadrukt Herremans. “We zijn gestart met ongeveer drieduizend kandidaten, weldra blijven er nog circa vijftig over.”

“Momenteel zijn ze bezig aan een Strava-uitdaging om in vier weken veertig uur te fietsen. Daarna volgt een test op kracht, snelheid en doorzettingsvermogen. De laatste vijftien zullen, wellicht in Ruddervoorde, een cross rijden. Half februari zullen er nog drie overschieten. Zij gaan nadien mee op groepstrainingen en stages”, besluit Herremans. “Er zitten atleten met veel talent tussen. Vaak topsporters uit een andere discipline.”