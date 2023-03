Christalino Atemona (KV Kortrijk) weet dat er gewonnen moet worden tegen Westerlo, maar blijft optimistisch: “Het komt goed met dit KV Kortrijk”

Voetbal Jupiler Pro LeagueDoor de afwezigheid van João Silva en Martin Wasinski kwam de 20-jarige Christalino Atemona aan de aftrap tegen Charleroi. De winteraanwinst van KVK liet niet altijd een even goede indruk na, maar scoorde toch punten bij Bernd Storck. In het Kuipje hoopt hij opnieuw het vertrouwen te krijgen van de Duitse oefenmeester.

KV Kortrijk heeft dringend punten nodig om de degradatiezorgen achter zich te laten. Afgelopen zaterdag verdienden ze meer tegen Charerloi, maar het ontbrak de Kerels aan efficiëntie. Na een treffer van invaller Badji gingen ze met 0-1 de boot in. “Een zure nederlaag”, weet Atemona. “Het tegendoelpunt kwam tot stand na een communicatiefout tussen Massimo (Bruno, red.) en mezelf. We mochten hen niet laten voorzetten, maar lieten het toch toe. We moeten hier lessen uit trekken.”

Atemona kwam in de winter over van het Hertha Berlijn en werd tegen AA Gent meteen in de basis gedropt. Ook in de thuiswedstrijden tegen Seraing en KV Oostende en op verplaatsing bij KV Mechelen stond hij tussen de lijnen, maar een zwakke eerste helft tegen de Kustboys verdween de jonge Duitse centrale verdediger naar de bank. Atemona leek niet meer in actie te komen door de sterke prestaties van Silva en Wasinski, maar door hun afwezigheid mocht hij afgelopen weekend toch nog eens zijn truitje nat maken.

“Het voelde goed om eindelijk nog eens in de basis te beginnen. Ik weet niet waarom ik plots niet meer in de ploeg stond. Ik maakte inderdaad sporadisch eens een foutje, maar dat kan iedereen overkomen. Ik bleef evenwel niet bij de pakken zitten en werkte hard op training.”

Westerlo

Zaterdagavond kijken Atemona en co revelatie Westerlo in de ogen. De Kemphanen gingen afgelopen weekend met 2-0 de boot in tegen Standard, maar dat was een zeldzame nederlaag. De troepen van Jonas De Roeck zijn een moeilijk te ontwrichten ploeg. “Ik hoop dat ik opnieuw in de basis sta”, vertelt Atemona. “Een volledige wedstrijd tussen de lijnen staan, geeft me veel meer voldoening dan slechts een paar minuten te mogen invallen.”

“Het is ook een enorm belangrijke wedstrijd voor de ploeg, want we zijn nog steeds niet zeker van een verlengd verblijf in 1A. We moeten gewoon 90 minuten geconcentreerd blijven en dan komt alles wel goed met dit KV Kortrijk.”

