Christ Vandevijvere verlaat SV Diksmuide na dit seizoen: “Word niet graag voor een ultimatum gesteld”

“Allereerst wil ik benadrukken dat ik enkel goede herinneringen overhoud aan mijn periode bij Diksmuide”, steekt Vandevijvere van wal. “Ik heb hier twee mooie jaren beleefd en keek uit naar de toekomst. Daarbij hield ik zeker rekening met de moeilijkere financiële situatie door de coronapandemie. Ik was bereid om in te binden, maar ik kreeg het gevoel dat Diksmuide mij het mes op de keel zette, er te weinig ruimte voor een dialoog was en de club me voor een ultimatum zette. Zo bleef ik na het gesprek achter met een slecht gevoel, wat me noopte tot dit vertrek. Een beslissing die ongelooflijk veel pijn doet, want ik had een unieke band met de technische staf en de spelers en ik laat een ongelooflijk getalenteerde groep achter. Het nieuws sloeg dan ook in als een bom, met als mooiste bewijs dat vrijwel de volledige spelerskern mij al contacteerde om me te bedanken voor het harde werk dat ik hier verrichte en de goede band die ze met mij als mens hadden. Vooral dat laatste doet me het meeste plezier.”