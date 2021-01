Christ Vandevijvere verlaat SV Diksmuide na dit seizoen: “Ik word niet graag voor ultimatum gesteld”

“Allereerst wil ik benadrukken dat ik enkel goede herinneringen overhoud aan mijn periode bij Diksmuide”, steekt Vandevijvere van wal. “Ik beleefde hier twee mooie jaren en keek uit naar de toekomst. Daarbij hield ik zeker rekening met de moeilijkere financiële situatie door de coronapandemie. Ik was bereid om in te binden, maar kreeg het gevoel dat Diksmuide mij het mes op de keel zette, er te weinig ruimte voor dialoog was en de club me voor een ultimatum zette. Zo bleef ik na het gesprek achter met een slecht gevoel, wat me noopte tot een vertrek.”

“Het is een beslissing die ongelooflijk veel pijn doet, want ik had een unieke band met de technische staf en de spelers en ik laat een ongelooflijk getalenteerde groep achter”, gaat Vandevijvere voort. “Het nieuws sloeg in als een bom, met als mooiste bewijs dat vrijwel de volledige spelerskern mij al contacteerde om me te bedanken voor het harde werk dat ik hier verrichte en de goede band die ze met mij als mens hadden. Vooral dat laatste doet me het meeste plezier.”

Veel druk

Vandevijvere leidde Diksmuide vorig seizoen meteen naar de felbegeerde titel in tweede provinciale. Dit jaar miste de ploeg, als promovendus, haar start in eerste provinciale niet, met een negen op twaalf. Daarna zette corona de competitie ‘on hold’. “Er werd veel druk op mijn schouders gelegd, toen ik op De Pluimen aan de slag ging”, stelt de oefenmeester. “De Boterjongens probeerden al drie jaar de poort naar eerste provinciale open te beuken en ik ben trots dat ik meteen in die opdracht slaagde. We speelden vorig jaar met overmacht kampioen, met 61 punten uit 25 matchen en boekten op de laatste speeldag een zege tegen onze grootste concurrent Nieuwpoort, vlak voor het seizoen vroegtijdig stopgezet werd.”

De beslissing om het huidige onderbroken seizoen al dan niet nog af te werken, werd deze week opnieuw uitgesteld. Gelooft Vandevijvere nog dat er de komende maanden gevoetbald zal worden? “Mijn hart wil morgen opnieuw hervatten, maar het verstand zegt dat we nog even geduld zullen moeten uitoefenen. Al vind ik het wel dapper van Voetbal Vlaanderen om niet voor de makkelijkste oplossing te kiezen en door er meteen de stekker uit te trekken. Ik hoop écht dat we nog een deel van de competitie kunnen afwerken”, besluit de coach.