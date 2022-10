Chris Plaisier (SK Staden): “We mikken op een probleemloos seizoen”

De 49-jarige in Beerst wonende Chris Plaisier is geen onbekende meer in het West-Vlaamse voetballandschap. “Ik was eerder al als coach aan de slag bij WS Houthulst, SV Veurne, Proven, RC De Panne, Jonkershove en nu dus SK Staden”, vertelt Chris Plaisier. “Vorig seizoen stond ik al dicht bij een overstap naar SK Staden, maar toen koos de club voor Nick De Groote, die nu naar FC Poperinge verkaste. Nu kwamen we snel tot een overeenkomst. Ik ken de B-reeks en er was meteen ook een goede klik met het bestuur en hun visie. Het plaatje paste en ik ben dan ook blij deze nieuwe uitdaging aanvaard te hebben.”

Redelijke start

“Ondanks het matig aantal punten, kenden we toch een redelijke start. In Ploegsteert gingen we serieus onderuit maar in de drie matchen die op een gelijkspel eindigden, konden we even goed gewonnen hebben. Vandaar dat ik me niet meteen zorgen maakte over onze ranking, maar uiteraard was het uitkijken naar die eerste zege. Dat gebeurde dan in De Panne en dat was voor mij natuurlijk iets specialer. Goed, die verdiende zege deed ons allen deugd. Zo krijgen we opnieuw wat aansluiting met de middenmoot. De organisatie stond op punt, maar onze efficiëntie voor doel wordt de komende weken toch een serieus werkpunt.”

Mikken op een rustig seizoen

“Dit jaar mikken we op een rustig en probleemloos seizoen in de middenmoot. Het is voor de club een soort van overgangsjaar. Maar liefst negen basisspelers van vorig jaar zijn er omwille van diverse redenen niet meer bij. De ruggengraat van het team is dus weg zodat er met tal van nieuwe en jonge spelers opnieuw aan een elftal moet gebouwd worden. Dat vergt de nodige tijd. Qua inzet en mentaliteit zit het nu alvast al super goed. De komende weken willen we de nodige punten sprokkelen zodat we niet al te veel naar beneden moeten kijken. Zondag ontvangen we Vleteren en hopen we dat onze fans de eerste thuiszege van het seizoen kunnen vieren.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal