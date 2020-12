Chris Ogink en Caruur Gent staan voor drie matchen in zes dagen: “Vertrouwen op stijgend basisniveau”

Nederlandse confrontaties

Met Tim Smit, Thomas Koelewijn, Rik Van Solkema en Dion Verweij is de grensploeg uit Achel heel ‘Hollands’ getint. Bij Borgworm loopt de Nederlandse middenblokker Zoodsma rond. “Jente De Vries en ik zijn niet zo close met al die landgenoten”, grinnikt Chris Ogink. “We kennen die spelers wel, maar we hebben niet zo vaak contact met elkaar. Daar halen we geen extra stimulans uit. Onze motivatie ligt uitsluitend in het scoren van zo veel mogelijk punten na deze ontmoetingen. Twee matchen met slechts een dag als recuperatie ertussen is alleen lastig in verband met de tactische voorbereiding. Op fysiek vlak mogen die twee wedstrijden, zo kort na elkaar, geen beslissende invloed hebben.”

Zes op zes

“Vorige week keerden we tegen Leuven tweemaal terug na een flinke achterstand”, herinnert de middenblokker van Caruur Gent zich. “Het is een bevestiging dat we nooit mogen opgeven. Er zal weer veel strijdlust nodig zijn de volgende dagen. Een zes op zes zou alvast ideaal zijn. Het wordt een hele klus, want er is weinig niveauverschil tussen de verschillende teams. Het wordt een spannende strijd met al die ploegen die de vijfde plaats ambiëren”, geeft Ogink nog mee. “Dit is mijn vierde jaar bij Gent. We beseffen dat er dit seizoen meer mogelijkheden zijn. We kunnen vertrouwen op ons steeds stijgend basisniveau.”