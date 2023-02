Chris Ogink en Caruur Gent mogen de derde plaats vergeten: “Grijpen onvoldoende kansen op de juiste momenten”

Volgende zondag speelt Caruur Gent de laatste wedstrijd van het seizoen in Guibertin. Daarna beginnen de ‘Champions Play Offs’. “We hebben jammer genoeg de overwinning en de daarbij horende bonuspunten voor de nacompetitie door de vingers laten glippen”, verklaart Chris Ogink. “De oorzaak lag in een beetje te veel fouten, te veel ups en downs. We waren helemaal opgeladen om een goede prestatie neer te zetten. Er was geen stress bij gemoeid wegens het feit dat we zo hoog konden eindigen in de klassering. Het gaf ons integendeel motiverende impulsen.”

Champions Play Offs

“Kijk, alles wordt beslist tijdens de play-offs”, merkt de middenspeler van Caruur Gent op. “Dan moeten we doorzetten. Jammerlijke punten zoals tegen Leuven en Achel moeten we dan wel pakken. De kansen grijpen wanneer het kan, dat moeten we blijkbaar nog leren. Het wordt nog niet vertaald in de resultaten, maar het niveau is aan het stijgen.”

“We hebben in alle spelonderdelen betere cijfers gehaald dan Achel”, bevestigt coach Van Huffel. “Alleen hebben we de juiste momenten niet benut. Ik had het voorspeld na de heenwedstrijd. Dit Achel is niet te onderschatten. Dit is de derde maal op rij dat we een marathonwedstrijd hebben afgewerkt. Het feit dat we de kansen niet kunnen afwerken, is een werkpunt geworden. We hebben dit seizoen 20 sets met twee punten verschil gespeeld, daarvan hebben we er 14 verloren. Tijdens de ‘Champions Play Offs’ moet dat anders.”

“Het ligt dit seizoen akelig dicht bij elkaar. Het worden bikkelharde play-offs”, rekent Jan Van Huffel verder uit. “Bekijk de klassering van de ‘Lotto Volley League’ maar. Ik hoop dat ik tegen de nacompetitie over iedereen kan beschikken, want Jente De Vries en Jome Vandamme zijn momenteel out met een blessure.”