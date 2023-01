Chris Janssens (FC Destelbergen) moet puzzelen voor 3 duels op 7 dagen tijd: “Momenteel 13 spelers beschikbaar”

De laatste speeldag voor de winterstop werd de match tussen FC Destelbergen en Ursel afgelast wegens de weersomstandigheden. Na bijna een maand winterstop pikt de titelkandidaat de draad opnieuw. “We gaven de spelers een week rust en lieten ze een week individueel trainen”, aldus coach Chris Janssens.

“Een maand zonder match is lang. Afgelopen dinsdag zijn we meteen begonnen met een onderlinge oefenpartij om iedereen weer wat ritme te laten krijgen, want het programma van de komende weken is niet van de poes. In januari spelen we vijf matchen, waarvan drie de volgende zeven dagen. Daarna beginnen we met twee toppers tegen Sint-Laureins en Merendree aan februari.”

Ongelukkige blessures

De lange rustperiode bleek niet lang genoeg. Janssens kon een aantal afwezigen nog niet recupereren. “Olivier Speltdooren (mediale band) is tot minstens midden maart buiten strijd. Victor Daems en Tim Vleminckx zijn er door gescheurde ligamenten ook nog niet bij en Sefa Isci is dit weekend geschorst. Vier basisspelers missen is voor elke ploeg veel. Momenteel zijn er 13 spelers beschikbaar, die we aanvullen met jongens van de B-ploeg.”

“We zijn dit seizoen nog niet gespaard gebleven van die blessures, die vaak ook langdurig waren. Kjell Van Der Vloedt brak zo nog zijn oogkas na een ongelukkige botsing. Dat heeft ons zeker de laatste weken voor de winterstop parten gespeeld. We maakten in het begin van het seizoen nog vaak het verschil in de laatste 20 à 25 minuten met veel kwaliteit op de bank. Dat lukte ons in de winter veel minder.”

Zeven op negen

Met het komende drieluik Lovendegem-Ursel-Zeveren, dat er op papier haalbaar uitziet, kan Destelbergen de leiding pakken in tweede provinciale A. “Dat klinkt allemaal goed en wel, maar je krijgt in het voetbal van niemand een vrijgeleide. De eerste match op Ursel was knap lastig (2-3-winst, nvdr) en op Zeveren wonnen we wel, maar beten we onze tanden stuk. Als we zeven op negen halen uit dit drieluik zal ik héél tevreden zijn.”

“Als we zondag winnen sluiten we de heenronde met 35 op 45 af, wat omgerekend 70 punten betekent aan het einde van het seizoen. In vele reeksen ben je daarmee kampioen, maar bij ons is dat geen garantie op de titel. FC Latem en Sint-Laureins leggen dezelfde cijfers neer, terwijl ik ook van Lembeke en Merendree nog iets verwacht.”

Volgend seizoen

Of het nu eerste of tweede provinciale wordt, FC Destelbergen maakt al werk van volgend seizoen. Met Doran Mertens (Elene-Grotenberge) en Luka Berghmans (Aalter) zijn al twee inkomende transfers gerealiseerd en op een handvol spelers na gaf bijna de voltallige kern aan te willen blijven.

Tim Vleminckx trekt volgend seizoen naar LS Merendree en ook Nash El Yazidi en Simon Leneeuw zoeken andere oorden. Sam Lescrauwaet en Wesley Basyn hangen de schoenen aan de haak en Olivier Speltdooren besliste nog niet.