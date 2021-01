Chris Durkin (STVV): “Eerste keer op rechtervleugel”

De grote vraag voor aanvang van de match tegen Club Brugge was wie Peter Maes omwille van de schorsing van Max Caufriez zou posteren op de rechterflank: Ibrahima Sankhon of Wolke Janssens. Met de keuze voor de jonge Amerikaan Chris Durkin zette hij vriend en tegenstander op het verkeerde been.

Coach overtuigen

Maar weer kreeg de coach gelijk met zijn keuze. Durkin deed het met zijn inzet, gezond agressieve aanpak en loperslongen meer dan voortreffelijk en beliep de rechterflank alsof hij het altijd al gedaan had. Daarmee lijkt hij zijn basisplaats ook verzekerd te hebben voor minstens twee matchen. Want ook tegen Leuven en Kortrijk zal Caufriez in de tribune zitten.

“Ik hoop daar ook op”, aldus Durkin. “Het is afwachten of ik de coach heb kunnen overtuigen. Zelf hou ik hier toch een goed gevoel aan over. Ik probeerde eenvoudig mijn job te doen, simpel te verdedigen en als het kon diepgang te brengen. Alleen spijtig dat de uitslag tegenviel. Ik vind niet dat we op basis van onze tweede helft tegen Club Brugge verdienden om te verliezen.”

Dekselse Mignolet

Verliezen had Durkin in zijn eentje kunnen voorkomen, tenminste als hij na ruim een uur spelen en oog in oog met Mignolet de weg naar het doel had gevonden. Niet dus. “Wat wil je, de doelman speelt ook mee”, aldus Durkin. “Ik ging er vanuit dat de bal zou binnengaan. Maar de manier waarop hij zijn lichaam groot maakte, getuigt van klasse. Oké, je kan dan zeggen dat ik het anders had moeten proberen. Hem lobben was wellicht een betere keuze geweest. Maar dat is praat achteraf.”

Club en STVV namen elk een helft voor hun rekening, kan je stellen. Alleen speelde STVV uiteindelijk wel meer kansen bij elkaar dan de uittredend landskampioen. “Eigenlijk hadden we de tweede helft ruim voldoende kansen om gelijk te spelen of zelfs te winnen”, vindt ook Durkin. “Misschien moeten we nog wat efficiënter worden. Maar dan nog was er die eerste helft van ons waarin we ons lieten wegspelen. Ook daar kunnen en moeten we van leren.”