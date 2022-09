Chris De Backer wil goede start van Boka United verder verzilveren tegen Mazenzele Opwijk: “Onze basis is beter dan vorig jaar”

Trainer Chris De Backer bevestigt de puike start van Boka. “Tegenover vorig seizoen is onze competitiestart helemaal anders. Toen moesten we vrede nemen met een povere drie op twaalf. Nadien herpakten we ons wel en werkten we alsnog een goed kampioenschap af. Het resulteerde in een mooie zevende plaats. Nu is onze basis veel beter dan vorig jaar. Toen speelde corona ons nog parten. Ik heb het dan vooral over spelers die door de lange lockdown later vakantie namen. Het gevolg was dat we minder ingespeeld waren bij aanvang van het seizoen. Nu hebben we voorsprong, er zijn meer automatismen.”