Chris De Backer stopt na dit seizoen als T1 van Boka United: “Ik wil meer tijd hebben voor mijn gezin”

Elke voetbaltrainer gaat ooit op pensioen, maar in het geval van Chris De Backer klinkt er meteen toch wat verwondering. De betrokkene begrijpt de commotie. “Ik ben de voorbije twintig jaar onafgebroken hoofdcoach geweest in het provinciale voetbal. Dat is best lang. Het opmerkelijke is dat ik slechts twee ploegen heb gekend in al die tijd. De eerste acht seizoenen was ik in Meise actief. Daarna volgden er vijf campagnes bij Boka (Kapelle). Ik keerde terug naar Meise voor vier kampioenschappen, maar de laatste drie seizoenen was ik een tweede keer aan de slag bij Boka United. Waarom ik nu stop? Privéredenen liggen aan de basis, ik wil meer tijd hebben voor mijn gezin. Ik zal wel verbonden blijven aan de club, maar dan als sportief verantwoordelijke. Als trainer moet ik verplicht een aantal keren per week op een exact tijdstip aanwezig zijn op de club. In de nieuwe functie kan ik mijn uren zelf meer kiezen.”

Clubman

De trouwe dienst van Chris De Backer is geen toeval. “Meise en Boka zijn vergelijkbaar. In beide gevallen gaat het om een familiale club. Het bestuur bij de twee ploegen blijft rustig en legt geen druk op. De kern van Boka wijzigde in de loop van de jaren ook niet te veel. Elk jaar werden er wel enkele transfers gedaan, maar nooit was het een complete revolutie. Bij mijn eerste passage bij Boka (nog voor de fusie onder naam Kapelle, red.) speelden we in derde provinciale kampioen. Het was een eerste hoogtepunt. Nadien speelde ik met de club nog enkele keren de eindronde, maar de promotie naar eerste kwam er onder Matthias Van Steenbergen. Toen ik terugkeerde, kon ik dus meteen in eerste provinciale aan de slag.”

Moeilijk seizoen

Vorig jaar kende Boka een sterke campagne in eerste provinciale. Mede door blessures loopt het in dit kampioenschap allemaal wat stroever. Boka staat na eenentwintig speeldagen op de vijftiende plaats. “Het is inderdaad allemaal wat warm en koud tegelijk. Als we compleet zijn, heeft Boka echt wel een sterk team. Dat laatste is echter een probleem. Veel jongeren moesten ingepast worden. Dat pakte bij momenten goed uit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Zino De Mol. Die jongen ontwikkelde zich bij ons goed. Hij kwam in het oog van hoger spelende clubs en koos voor volgend seizoen voor Erpe-Mere United. Hoewel zijn vertrek voor Boka jammer is, heb ik er begrip voor dat hij zijn kans wil wagen in derde nationale. Hij heeft er de kwaliteiten voor.”