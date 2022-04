Chloé Vande Velde (AA Gent Ladies) na 4-0-winst tegen Zulte Waregem: “Toch nog een winnaarsmentaliteit”

Veel goals scoren

“In het begin van de wedstrijd was Zulte Waregem iets beter, maar geleidelijk vonden we de ruimtes en begonnen wij beter te voetballen”, begon Vande Velde haar wedstrijdanalyse. “Die 1-0 was heel mooi uitgespeeld. De tweede helft begonnen we iets te laks, maar de 2-0 viel op het juiste moment. Daarna hebben we vooral goed verdedigd en snel uitgebroken. Wat twee goals extra opleverde. De eindzege in play-off 2 was al binnen. Niet makkelijk om je nog volledig op te laden, maar ik vind dat we op bepaalde momenten toch nog de winnaarsmentaliteit tonen. We stelden in deze nacompetitie enkele doelen. Zoveel mogelijk de nul houden is er één van. Zo vaak mogelijk scoren is een andere. Dat is best aardig aan het lukken.”