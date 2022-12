Chloé Van Mingeroet (AA Gent Ladies): “Thuis tegen Charleroi serveerden we de eerste helft ons beste voetbal”

“Ik zal heel blij zijn als we met deze jonge ploeg play-off 1 halen”, liet Dominique Reyns, directeur vrouwenvoetbal bij de Buffalo’s, zich net voor de start van de competitie ontvallen. Intussen is de Super League iets over halfweg. De AA Gent Ladies hebben momenteel een ticket voor play-off 1 in handen. Uit bij Club YLA en vooral thuis tegen rechtstreeks concurrent Zulte Waregem kunnen Chloé Van Mingeroet en ploeggenoten hun kandidatuur voor een plaats in de top zes kracht bijzetten.

Grootste finale

“Ook ik had niet verwacht dat we het met een overwegend nieuwe ploeg zo goed zouden doen”, geeft de aanvoerder van AA Gent Ladies toe. “De ploeg won vertrouwen, opdrachten worden beter uitgevoerd, duels worden gewonnen, dribbels slagen en leiden tot succes. Voor de winterstop resten nog twee matchen. We proberen op dit elan door te gaan. Neen, de match van volgende zaterdag bij Club YLA zie ik nog niet als een examen. Al hebben we tegen hen wel iets recht te zetten na de 0-6 van de heenmatch. Cijfers zeggen niet alles, die uitslag was fel overdreven. Thuis tegen Zulte Waregem, in de Ghelamco Arena, dat wordt onze grootste finale. Ook in die partij moeten we proberen iets recht te zetten want we verloren de heenmatch.”