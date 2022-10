Chicaboo’s Ladies pakken na Europese titel ook voor het tweede jaar op rij de Belgische titel: “De kroon op ons werk”

SoftballGeen drie op drie voor Hoboken Pioneers dat wel zijn soft- en baseballmannen de titel zag pakken, maar afgelopen weekend in het softball bij de vrouwen zijn meerdere moest erkennen in Stabroek Chicaboo’s, 3-0 werd het. Voor de Chicaboo’s Ladies is deze eindzege in de Belgian Series de ultieme bekroning van een seizoen waarin ze ook al Europees kampioen werden afgelopen zomer.

Vorig weekend al legden de dames uit Stabroek de basis voor hun titel door het eerste tweeluik op eigen veld winnend af te sluiten. Afgelopen zondag haalden ze, in het hol van de leeuw, de doorslaggevende derde zege binnen waarmee ze hun landstitel verlengden. Een duidelijke overwinning na een seizoen waarin Chicaboo’s duidelijk een maatje groter was dan de concurrentie.

Beste team

“En de ontlading was groot”, zegt kapitein Griet Van Doorslaer, die duidelijk nageniet. “We moesten er hard voor werken en het was spannend, maar we speelden goeie finalewedstrijden. Naast de ploeg met het meeste individuele talent werd ook het beste team landskampioen. En met team bedoel ik ook de mensen die niet op het veld stonden. Halverwege het seizoen nam onze coach afscheid omdat hij die rol niet langer kon combineren met zijn privéleven, maar met Emely Uytendaal en Tom Lenoir sprongen meteen twee mensen voor ons in de bres. Ze verzetten bergen werk en regelden zowel grote als kleine dingen. Deze titel is ook van hen en zet de kroon op ons werk.”

“Of we op het veld een klasse te sterk waren? Op het moment dat we voltallig waren zeker, maar dat was niet altijd het geval. Een aantal van onze speelsters werkt in shiften terwijl anderen in Nederland wonen en niet altijd meer dan twee uur in de wagen kunnen zitten voor een wedstrijd. Op die momenten was het dus een kwestie van een tandje bij te steken. We verloren zeker wedstrijden dit seizoen, maar we hebben nooit een tegenstander onderschat en knokten altijd als een hechte groep.”

“De Belgian Series begonnen we ook heel geconcentreerd. Ik denk dat iedereen er vanuit ging dat er een gelijke stand op het bord zou staan na twee wedstrijden. Beide ploegen hebben een buitenlandse pitcher en Pioneers zette die van hen in voor het tweede duel om hun winstkansen te verhogen. Dat wij tot 2-0 uitliepen was dus enigszins onverhoopt, maar tegelijkertijd wel verdiend. Zo konden we het afmaken in Hoboken en daar waren heel wat van onze fans op af gekomen. Het was geweldig om die titel met hen te kunnen vieren.”

Staande ovatie

Maar er was nog een reden voor die fans om naar Hoboken af te zakken, want voor Van Doorslaer waren de Belgian Series meteen haar laatste huzarenstukje. De leerkracht en mama van drie uit Brasschaat bergt haar handschoenen op. “Mijn man had ervoor gezorgd dat er heel wat bekende gezichten aanwezig waren”, aldus Van Doorslaer. “Toen ik vlak voor de laatste out en bij een 4-2-stand vervangen werd, kreeg ik een applausvervanging en dat was een heel mooi moment om iedereen recht te zien staan op de banken.”

“Ik heb deze sport 25 jaar lang met heel veel plezier uitgeoefend, maar nu is het tijd voor iets anders. Al wordt er ook al wel aan mijn mouw getrokken om een coaching rol op te nemen. (lacht) Ik nam mezelf echt voor om minstens een jaar afstand te nemen van het softball. Maar intussen loopt er wel een weddenschap met mijn broer die meent dat ik het zo lang niet zal uithouden. (lacht) Ach, dit was een memorabel einde van een carrière waar ik met heel veel trots en plezier op terugblik. Ik won meerdere titels, speelde afgelopen zomer ook nog een goed EK met de nationale ploeg en eindig met een slaggemiddelde van .431. Dit verloop had ik vooraf nooit durven dromen.”