Chiara Wielockx effent het zegepad voor KRC Genk Ladies: “Goede flow blijft aanhouden, al liep het tegen Aalst wat stroever”

VROUWENVOETBAL EERSTE KLASSEKRC Genk Ladies heeft het nieuwe jaar ingezet met een 2-0 overwinning tegen hekkensluiter Aalst. De Genkies botsten op een stevig bezoekend blok en vonden nooit echt hun draai. Via een treffer van Chiara Wielockx klom de thuisploeg nochtans vroeg op voorsprong. Een kwartier voor tijd zorgde Gwyneth Vanaenrode met een tweede doelpunt voor zekerheid. “Het was een tijdje geleden dat ik nog eens in de basis startte. Met de openingstreffer bewees ik dat ik het scoren nog niet verleerd ben”, knipoogde een gelukkige Chiara Wielockx na afloop.

KRC Genk Ladies had meer moeite met Aalst dan verwacht. Niet dat de hekkensluiter doelrijpe kansen kon afdwingen, maar toch. De Ajuintjes, met de van Brugge overgekomen Frieke Temmerman in de basis, hielden aanvankelijk gelijke tred. Chiara Wielockx, die opnieuw op een basisplaats kon rekenen, brak even voor het kwartier de partij open.

“Dat deed deugd”, genoot de Genkse aanvalster. “Het was een tijdje geleden dat ik nog eens mocht starten en als je dan ook nog scoort, voelt dit goed aan. Sien Vandersanden stuurde me met een gemeten doorsteekpas de ruimte in en in twee tijden schoof ik de bal voorbij de Aalstse goalie. Tot dan zat de partij wat op slot. Aalst zette een goed blok en gaf weinig ruime weg. Daarenboven was er veel wind en dat zorgde voor onnauwkeurige passen en balverlies. En dat voor beide teams. Toch had ik na een voorzet van Joy Kersten kans op een tweede doelpunt. De bal zoefde evenwel nipt voorlangs.”

Positieve flow blijft aanhouden

Ook na de rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. De bezoekers lieten Genk Ladies nooit in de wedstrijd komen. Door de krappe voorsprong bleef het voor Genk steeds opletten voor een counter. Vooral Temmerman lag op vinkenslag. Een kwartier voor tijd viel dan toch de beslissing. “Luna Vanzeir stuurde Gwen Duijsters het straat in, maar haar schot leek nipt voorlangs te gaan. Een goed gevolgde Gwyneth Vanaenrode mikte vanuit een erg schuine hoek dan toch de tweede treffer tegen de netten. Ondanks een mindere wedstrijd blijven we onze goede flow van voor de winterstop aanhouden. Tevens hielden we achterin opnieuw de nul. Ook dat is een opsteker”, zegt Wielockx.

Prima balans

Ondertussen kan KRC Genk Ladies een prima balans voorleggen. De club doet merkelijk beter dan vorig seizoen. “Met 31 punten op veertien wedstrijden kunnen we inderdaad fier zijn op onze resultaten. Ik hoorde dat Genk vorig seizoen dat puntenaantal pas bereikte na twintig wedstrijden. De derde plaats in de klassering en een ruime marge voorsprong op de nummer vier, spreekt ook boekdelen. Volgend weekend reizen we naar Gent. Op de openingsspeeldag verloren we tegen deze tegenstander met 0-2 op eigen terrein. We hebben daar iets recht te zetten”, weet Wielockx.

KRC Genk Ladies: Van Seijst, Sneyers (66'Camps), Martin (75' Giuga), Vanhoudt (86' Voets) Vanaenrode, Pauwels, Gielen, Vandersanden, Wielockx (66' Duijsters), Kersten, Vanzeir.

Doelpunten: 11' Wielockx (1-0), 77' Vanaenrode (2-0).

Geel: Vanhoudt.