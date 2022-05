Chelsea Vanhoutte plaatst zich met TC De Zeype Kampenhout voor eindronde in eerste nationale: “Eindrondeticket was altijd het doel”

We zijn halverwege mei en dat betekent dat de nationale interclubcompetities al goed gevorderd zijn. In de hoogste damesreeks is met TC De Zeype Kampenhout zelfs al de eerste halve finalist gekend. Geen grote verrassing natuurlijk, want met onder meer veelwinnares Eleni Kordolaimi en onze Chelsea Vanhoutte hoorden ze voor aanvang al bij de topfavorieten.

Onder leiding van verantwoordelijke Johan Teirlinck maakte deze damesploeg de voorbije jaren nog het mooie weer bij Tenza in Zaventem. Maar tegenwoordig kan je dus in TC De Zeype terecht voor tennis van de bovenste plank. “Klopt ja, de club is veranderd maar voor de rest kende ik de meeste meisjes al langer”, pikt Chelsea Vanhoutte in. “We wisten dan ook op voorhand dat we een goede kans maakten op die eindronde. Het was sowieso van meet af aan de bedoeling om mee te dingen naar de titel in eerste nationale. Als je ergens aan begint, wil je er gewoon het beste uit halen en daar zijn we tot dusver heel goed in geslaagd.”

0-2-achterstand

Zeg dat wel, want voor de derde week op rij waren ze bij De Zeype aan de winnende hand, nadat eerder Tennis SDI en Wimbledon overtuigend verslagen werden. “En toch was het vaak spannend, zeker gisteren tegen Diest aangezien we na de dubbels al tegen een 0-2-achterstand aankeken”, aldus Vanhoutte. “Dan is het niet zo evident om nog die overwinning thuis te houden, al was het vooral de timing die verkeerd uitpakte. De vlucht van onze Amerikaanse speelster was namelijk vertraagd, waardoor Charlotte Schurmann in allerijl moest depanneren. Tot overmaat van ramp verloor ik met Eleni de dubbel in een supertiebreak. Maar goed, Ashley Lahey was wel op tijd voor haar enkelspel en zonder setverlies brachten zij en Eleni dan de stand in evenwicht. Zelf had ik het na een perfecte start niet onder de markt tegen Steffi Distelmans. Ik moest de tweede set zelfs met 0-6 prijsgeven omdat ze foutloos tennis produceerde en dat stond ook niet meteen in het scenario. Gelukkig vond ik snel terug de juiste balans in mijn spel en naast mij trok ook Rebecca aan het langste eind na een zeer spannende driesetter.”

KVC Westerlo

TC De Zeype Kampenhout kan daardoor zonder zorgen het topduel tegen Bercuit tegemoet gaan. “Dat eindrondeticket kan ons inderdaad niet meer ontglippen maar uiteraard zouden we nog graag die eerste plaats pakken als het even kan”, klinkt het nog. “Of ik zelf nog veel internationale toernooien speel? Dat was de laatste maanden allemaal iets minder evident aangezien ik ook na mijn stage mee de sociale media van voetbalclub Westerlo ben blijven verzorgen. Daardoor kwam het met de wedstrijdkalender gewoon niet altijd goed uit om zomaar even naar het buitenland te trekken. Maar ik ben nu van vrijdag pas terug van Turkije waar ik diezelfde dag nog een kwartfinale had afgewerkt. Dus ik ga deze zomer zeker nog ITF-toernooien spelen en proberen die ranking als nummer 942 op de WTA-lijst te verbeteren.”