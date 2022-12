Charni Ekangamene kruidt basisdebuut bij Rupel Boom met zege tegen Jong Charleroi (1-0): “Leren om match sneller dood te maken”

voetbal eerste nationaleNa een moeilijk seizoensbegin lijkt Rupel Boom sinds de trainerswissel helemaal op het goede spoor te zitten. Zaterdagavond klopten de Steenbakkers Jong Charleroi met het kleinste verschil (1-0) en kruipen ze dankzij een 9 op 12 stilaan uit het dal. In die mate zelfs dat Charni Ekangamene en zijn maats nu al een tweede clean sheet op rij pakten en voor het eerst dit seizoen niet meer op een rechtstreekse degradatie- of barrageplaats staan.

“Op basis van het geleverde spel en het aantal kansen in de eerste tachtig minuten van de wedstrijd is de overwinning dik verdiend”, vindt Ekangamene (onder meer ex-Zulte Waregem, Beerschot en Lokeren-Temse) die ook al voor het eerst dit seizoen aan de aftrap stond. “We speelden met veel druk naar voren en hadden eigenlijk veel meer moeten scoren. In de laatste tien minuten kwam er dan toch wat meer druk van de bezoekers en dan moet er maar een bal goed vallen voor hen om ons met een kater op te zadelen.”

Geluk

“Maar dit keer zat het geluk eindelijk eens aan onze kant. Dat mag ook eens na alle tegenslag. Al is het natuurlijk wel zo dat we moeten groeien in het afwerken van de kansen om een match sneller dood te doen. Maar het belangrijkste blijft op dit moment dat we de punten pakken en met 9 op 12 zetten we een mooie stap vooruit. Ik weet zelf niet goed hoe het komt, maar de groep wordt steeds hechter en dat helpt.”

“Of de metamorfose niet gewoon een gevolg is van de trainerswissel en we nu naar de kwaliteiten van de spelers voetballen? Ik vind het moeilijk om daarover te oordelen omdat ik er in die eerste maanden niet bij was door die blessure. Maar op basis van wat ik nu zie en merk, is het gevoel helemaal anders. We spelen vooruit en het vertrouwen binnen de groep neemt wekelijks toe. Dat is een groot verschil met een ploeg die vaak verliest.”

Einde blessureleed

En dan is er nog de terugkeer van Ekangamene zelf. Vorige week vierde hij na een kwartier zijn debuut bij Rupel Boom en deze week stond hij voor het eerst in de basis. “Het voelt heel goed om er weer bij te zijn”, zegt de middenvelder. “Ik stond drie maanden aan de kant met een zware spierscheur en het was lastig om de ploeg niet te kunnen helpen. Nu ondervind ik geen hinder meer en hoop ik opnieuw een rol van betekenis te kunnen spelen. Ik mis nog matchritme, maar voel me elke week beter.”

Kort

In aanloop naar de wedstrijd was er slecht nieuws voor Matisse Thuys die tegen Winkel vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Een scan bracht schade aan de voorste kruisband aan het licht en dat betekent meteen een inactiviteit van acht weken voor de middenvelder. In doel kreeg Vits de voorkeur op Laverge, Neral werd wel fit bevonden en verscheen aan de aftrap.

Rupel Boom - U23 Sp. Charleroi 1-0

Rupel Boom: Vits, Neral, Verkerken, Medelinskas, Ekangamene (76' De Herdt), Bourdouxhe, Buyl (76' Lukebakio), Van Den Broek, Traoré (89' Seykere), Mwenda (67' Aydouni), Bliek.

Charleroi: Closset, Denuit, Dalle Molle (86' Dalle Molle), Benaets, Lokembo Lokaso, Rousseau, De Moerloose (46' Ntelo Mbala), Irakoze (75' Wester), Lutte (75' De Neve De Roden), Bongiovanni, Diallo (81' Vandermeulen).

Doelpunt: 51' Mwenda (1-0).

Geel: De Moerloose, Lokembo Lokaso, Verkerken, Diallo, Vandermeulen, Lukebakio.

