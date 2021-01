Charly Gotlib en Walter Roelants halen de rustdag in een loodzware Dakar

autosportDebutant Danny Pearl en zijn ervaren Antwerpse corijder Charly Gotlib, bezig aan zijn 32ste Dakar, staan halverwege deze loodzware Dakar op de 32ste plaats bij de SSV’s, een klasse voor speciale buggy's. Op twee wielen zamelt Walter Roelants nog steeds geld in door op zijn 60ste in de Dakar te debuteren.

Charly Gotlib heeft dankzij de rustdag eindelijk kunnen genieten van een goede nachtrust. De Belgische woestijnvos is 62 en diabeet. “De voorbije week was soms pittig, maar ik voel me goed. Mijn suikerniveau is goed. Meermaals per dag, dus ook tijdens de rit, controleer ik dit. Ik eet wanneer het moet. Alles is op dat vlak onder controle”, laat Gotlib weten.

Op sportief vlak amuseert Gotlib zich. De rit van vrijdag, voor de rustdag, viel al bij al nog mee. “Ja, het was makkelijker dan verwacht en daar zit de regen voor iets tussen. ’s Nachts had het geregend in de duinen waardoor het zand harder, zwaarder maar ook makkelijker berijdbaar wordt. We hebben een goed ritme kunnen aanhouden en waren omstreeks 20.30 uur in het bivak. Vandaag gaat onze mecanicien ons wagentje volledig nakijken, onderdelen vervangen waar nodig zodat we morgen met een volledig in orde wagen opnieuw op pad kunnen.”

60 en rookie in de Dakar

Walter Roelants (Husqvarna) is 64ste in de voorlopige tussenstand bij de motoren. Een sterke prestatie voor de Dakar-debutant. Als Roelants in zijn opzet slaagt en volgende week vrijdag de finish haalt, wordt hij de oudste Belgische motorrijder die de aankomst bereikt.

Walter Roelants is halfweg de Dakar, een rallyraid die hij rijdt voor zijn verlamde zoon Joel Roelants en voor To Walk Again. “Ik heb gehoord dat de giften een beetje zijn stilgevallen. Ik zou de mensen toch willen oproepen om hun hart te laten spreken. Elke gift groot of klein is belangrijk en maakt het verschil”, aldus Walter Roelants. “Morgen wordt echt een rustdag. Een beetje uitslapen, me een beetje laten verzorgen en op krachten komen voor de zware slotweek.”

Walter Roelants was er nieuw rouwig om dat hij vanochtend iets langer mocht uitslapen en dat hij 100 km door het mulle zand moest rijden. De zes voorbije dagen lieten hun sporen na bij de Dakar-debutant.

