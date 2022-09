Charlotte Penneman wint 1000m op Youth Memorial

Charlotte Penneman schitterde vrijdag op de Youth Memorial in het Koning Boudewijnstadion. In een razend spannende 1000m trok ze in de laatste rechte lijn het laken naar zich toe. Juichend finishte ze in een persoonlijk record van 2.50.24.

Attent nestelde de 17-jarige Penneman zich in het spoor van het Limburgse duo Hannah Enkels- Nina Van Pelt. Ze bleef het hoge tempo volgen. In de laatste ronde draaide het uit op een tweestrijd tussen Penneman en Van Pelt. Zij aan zij gingen ze de laatste rechte lijn in. De laatste 50m knokte de ACW-atlete zich voorbij haar concurrente.

“Ik had dit echt niet verwacht, maar het is super goed gegaan”, straalde de loopster uit Sint-Niklaas. “Ik had een beetje schrik dat het niet goed zou komen. Ik had me zo goed mogelijk voorbereid. Het was een beetje moeilijk voor mij omdat 1000m toch een iets kortere afstand is dan ik gewend ben. Ik ben meer de langere afstanden zoals de 1500m en de 3000m gewoon”, aldus de vice-Belgische scholierenkampioene veldlopen die een ferme eindsprint bovenhaalde.

“Het was spannend. Ik wist echt niet dat ik nog zo’n sprint in de benen had op het einde. Dit voelde wel heel anders dan de eindsprint bij een 3000m. Vorig jaar heb ik ook deelgenomen. Toen wilde ik vooral ervaring opdoen. Ik werd toen zevende. Ik had niet verwacht om te winnen, maar het voelt natuurlijk super. Het is gewoon heel zot om hier in Brussel te winnen. Niet normaal.”

3000m op BK scholieren

Komend weekend wil de pupil van trainer Bart Raes haar seizoen in schoonheid afsluiten op het BK cadetten en scholieren in Lebbeke (10-11 september). Met haar persoonlijk record van 9:29.96 (gelopen in 2021) is ze op papier één van de snelsten op het BK. “Op het BK ga ik opnieuw voor de 3000m. Dat lijkt me wel een logische keuze als ik naar mijn crossseizoen kijk. Dit jaar heb ik mijn record op de 1500m (red. 4.26.30 ) niet kunnen verbeteren. Maar ik ben heel blij dat ik deze overwinning gehaald. Dat maakt veel goed.” Op het EK U18 in Jeruzalem werd Penneman op 6 juli nog achtste in de rechtstreekse finale.