Charlotte Mortier (Olva Brugge) voor topper tegen leider Tievolley: “Vooral plaats twee vasthouden”

“Toch ligt de druk bij Tielt”, verrast Olva-coach Charlotte Mortier. “Als Tievolley echt kampioen willen spelen moeten ze bij ons winnen. Wij hebben vorige week gedaan wat moet: met 0-3 winnen bij Ertvelde-Evergem. Want daardoor staan we een stuk comfortabeler op de tweede plaats. Dat is nu ons doel: die tweede plek vasthouden. Want dat levert een eindrondeticket op.”

We vermoeden dat de coach van het Brugse team de druk bij haar spelers een beetje wil wegnemen. Omdat ze beseft dat het ook bij winst tegen Tievolley heel moeilijk blijft om de titel te veroveren. “Als we zaterdag thuis met 3-0 of 3-1 winnen komen we inzake punten naast Tievolley, maar wij hebben de voorbije maanden een pak meer sets verloren”, weet Mortier. “Dus moeten we nadien alles winnen en moet Tievolley nog ergens een steek laten vallen. Deze competitie heeft ons geleerd dat Tielt heel weinig laat liggen. Ook al hebben wij komende zaterdag het thuisvoordeel.”

Voortdurend roteren

En thuis verloor Olva dit seizoen enkel van VC Kalken, nummer drie in de tussenstand. Coach Charlotte Mortier is opgelucht dat haar team vier matchen voor het einde nog altijd in aanmerking komt voor de titel. “Want we hebben in deze competitie enorm met letsels gesukkeld”, zucht ze. “Op geen enkel moment hebben we met een vaste ploeg kunnen spelen. Ik heb onder meer Stijn Vancoppenolle en Jonas De Blieck op andere posities moeten uitspelen. Voortdurend moest ik roteren. Hoed af voor mijn mannen omdat we toch nog meedoen voor de titel. Tot nog toe hebben we ons vel duur verkocht, dat gaan we tegen Tievolley proberen herhalen. Tielt heeft een hele jonge ploeg terwijl ik over enkele dertigplussers beschik. Meer ervaring, dat wel, maar jongeren zijn een stukje dynamischer, kunnen makkelijker roteren.”