Charlotte Leys en Hermes Volley Oostende zijn klaar voor het nieuwe seizoen: “Bewijzen dat we top vier waard zijn”

Het verblijf in de Liga hing vorig seizoen even aan een zijden draadje. In een bijzonder vreemd seizoen kleurde de kustploeg een knappe Europese campagne met zeges tegen Nederlands kampioen Sliedrecht en het Griekse Panathinaikos, werd de bekerfinale op een haar na gemist en kwamen de groen-gelen slechts twee punten te kort voor de play-offs om de landstitel. Hermes belandde nadien in een diep dal met nederlagen tegen Tchalou, Charleroi en Michelbeke, maar wist het behoud finaal toch te verzekeren.

Kern

Brabo Antwerp

Zaterdag speelt Hermes Oostende in de eigen Mr. V-Arena tegen Brabo Antwerp, maar liefst zes maanden na de laatste wedstrijd met inzet, de overbodige laatste match van de playdowns op 23 april in Charleroi. “Joepie. Eindelijk kunnen we eraan beginnen, was ook hetgeen we donderdag op training nog tegen elkaar gezegd hebben”, vertelt de 33-jarige Charlotte Leys, gewezen kapitein van de Yellow Tigers, toe aan haar tweede seizoen bij Hermes. “De voorbereiding was bijzonder lang, maar is heel vlot verlopen. We hebben inderdaad een pak nieuwe gezichten binnen de rangen en het was aanvankelijk wat zoeken. We zijn nu toch al op een punt gekomen dat we kunnen stellen klaar te zijn voor wat ons te wachten staat.”