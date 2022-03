Charlotte Leys en Hermes Oostende grijpen naast de top vier na nipt verlies in Gent: “Een ontgoocheling”

Op het veld van de ongeslagen leiders wees het scorebord na twee gespeelde sets 0-2 aan in het voordeel van Hermes Oostende. De groen-gelen op weg naar een heuse stunt en de eerste competitienederlaag voor Gent dit seizoen, leek het. In set drie stelde de thuisploeg echter orde op zaken en was Hermes eraan voor de moeite, al kende de aangename wedstrijd nog een tumultueus slot. “Het is bijzonder jammer dat we er niet in geslaagd zijn om hen die eerste nederlaag in de Liga toe te dienen”, vertelt Charlotte Leys. “We begonnen uiterst gedreven en stonden verdiend 0-2 voor, maar konden dat niveau niet vasthouden in het derde luik. Spijtig dat enkele scheidsrechterlijke fouten roet in het eten hebben gegooid.”

“Zo kreeg coach Koen Devos in de tiebreak geheel onterecht een rode kaart bij een 7-7-stand. Een puntje met grote gevolgen, zo bleek later. Hoe dan ook mogen wij terugblikken op een sterke prestatie, want niet veel ploegen zijn hiertoe in staat geweest in Gent dit seizoen. We moesten sowieso al de volle buit pakken om nog kans te maken op die top vier, maar nu is het over en out”, weet Leys.

Play-off 2

Op één speeldag van het einde van de reguliere competitie staat Oostende zesde in de stand met 23 punten. Gent staat afgetekend aan de leiding met 45 punten, gevolgd door Genk (30pt), Oudegem (27pt), Asterix (26pt) en Charleroi met 24 punten. Hermes kan nog gedeeld vierde worden als zowel Asterix als Charleroi verliezen, maar zou dan slechts acht wedstrijden gewonnen hebben, terwijl Asterix nu al negen zeges telt. Zondagmiddag speelt Oostende om 17.30 uur op bezoek bij rode lantaarn Michelbeke. “Het zou mooi zijn om dit gedeelte met een positief gevoel te kunnen afsluiten. Het wordt afwachten wie er dan tegenover ons komt te staan in play-off 2, al heb ik persoonlijk een voorkeur voor Antwerpen. We zullen er alles aan doen om alsnog dat Europees ticket te bemachtigen. Met deze groep was de top vier volgens mij zeker mogelijk. Persoonlijk ben ik dus wel ontgoocheld, al losten we op Europees vlak en in de bekercompetitie wel de verwachtingen in.”

Liga Vrouwen: Michelbeke - Hermes Oostende: zondag 13 maart om 17.30 uur.

