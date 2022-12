Charlotte Leys en Hermes Oostende bekeren tegen kampioen Gent: “We willen naar het Sportpaleis”

volleybal liga AHermes Oostende krijgt zaterdagavond in de eigen Mr. V-Arena het bezoek van VDK Gent voor het eerste duel in de halve finales van de Beker van België. Charlotte Leys blikt vooruit op de topaffiche in het vrouwenvolleybal.

Hermes Oostende en de Belgische beker … Het wordt aan zee voor aanvang van het seizoen veelal in één adem uitgesproken, want het staat jaar na jaar met stip aangeduid op de kalender. Met recht en rede, want de kustploeg wist zich de afgelopen zeven edities maar liefst zes keer te plaatsen voor minstens de halve finale. In 2019 en 2020 gingen de groen-gelen zelfs met de hoofdprijs aan de haal in een vol Sportpaleis. Zaterdagavond kan het team van coach Koen Devos op eigen veld een eerste stapje zetten naar een nieuw hoogtepunt in de clubgeschiedenis.

Tegenstander van dienst in de halve finales is VDK Gent. Niet de eerste de beste, want regerend kampioen en ook nu weer ongeslagen aan de leiding in de Liga Dames. Een maand geleden waren de Oost-Vlamingen ook te sterk voor Hermes (1-3), die vorige week na drie nederlagen op rij voor een heuse stunt zorgde door Asterix Beveren met zware 3-0-cijfers het nakijken te geven. “Drie onverwachte punten, maar die hebben zoveel deugd gedaan”, vertelt Charlotte Leys, de 33-jarige hoekspeelster en voormalig kapitein van de Yellow Tigers. “We hebben veel vertrouwen getankt en hopen die lijn nu te kunnen doortrekken. Met een mooie prestatie tegen Gent kunnen we de moeilijke competitiestart achter ons laten. We hebben er alvast veel zin in, ook al weten we dat we als underdog aan die dubbele confrontatie starten.”

Eerste keer Sportpaleis

“We stonden al eens tegenover elkaar enkele weken geleden en ondanks het verlies hielden we eigenlijk geen slecht gevoel over aan die wedstrijd. Het zal erop aankomen goed te starten met veel opslagdruk en ervoor te zorgen dat de Gentse middenspeelsters zo weinig mogelijk aanspeelbaar zijn. We hopen te kunnen rekenen op onze supporters, want zij kunnen toch voor dat extraatje zorgen. We willen heel graag naar het Sportpaleis in februari. Niet enkel een unicum voor de jongere speelsters, maar het zou ook voor mezelf de allereerste keer zijn. Ik stond al een paar keer in de Lotto Arena, maar nog nooit in het Sportpaleis”, besluit Leys.

