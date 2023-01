Charlotte Krenicky (Asterix Avo): “Dit zijn pure bonuspunten voor de play-offs”

VolleybalWanneer je tegen de leiders van de competitie moet spelen, dan ben je net dat tikkeltje meer geprikkeld. Asterix Avo had nog een grotere motivatieprikkel gevonden. Er moest - liefst met de volle drie punten - gewonnen worden, anders konden andere ploegen dichterbij sluipen. Men wil in Beveren zo snel mogelijk een plaats in de play-offs veroveren. Na de overduidelijke 3-0 zege tegen Oudegem zet het team van coach Vansnick een grote stap dichter bij het beoogde doel.

“Er was inderdaad toch een beetje druk op de ketel”, verklaart Kris Vansnick na de spraakmakende overwinning. “We moesten de volle buit pakken. Het wedstrijdplan is tot in de puntjes uitgevoerd. In de laatste set heeft Oudegem de blokorganisatie aangepast en was het wat moeilijker. Maar we hebben deze confrontatie erg mooi afgewerkt. Ik ben heel tevreden over het spelniveau en de gedrevenheid van mijn team.”

Zelfs setgemiddelde telt

“Bovendien hebben we geen set laten liggen tegen onze buren van Oudegem”, rekent de trainer-coach van Asterix Avo uit. “Het beste setgemiddelde zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn op het moment dat de tickets voor de play-offs uitgedeeld worden. Manon Stragier manifesteerde zich als een voorbeeldige kapitein. Dankzij haar 14 oplagen in de tweede set, duwden we Oudegem helemaal in het verlies. Ook Helena Gilson is helemaal terug na haar kwetsuur. Het klinkt veelbelovend, maar woensdag moeten we er opnieuw staan voor de terugwedstrijd van de 1/8 finales in de CEV Challenge Cup. Als team krijg je niet elk jaar de kans om de kwartfinale te bereiken.”

Charlotte Krenicky, fris volleyballend want helemaal verlost van haar blessure, besefte dat deze mooie overwinning een echte boost kan zijn voor de Europese clash tegen Thessaloniki. “Deze overtuigende zege tegen de competitieleider Oudegem is gebaseerd op een sterke organisatie in blok en verdediging”, glimlacht de 22-jarige volleybalster uit Glons, een dorpje dichtbij Luik. “We pakken bonuspunten voor de play-offs. Nu gaan we voluit voor een vervolg in Europa. Woensdag mikken we niet naar een golden set. Net zoals vandaag willen we de Griekse tegenstander meteen bij het nekvel grijpen en zo snel mogelijk de kwartfinales bereiken.”