Charlotte Kool rondt overwicht Team DSM af: “Was een geheim dat we in sprint mijn kaart gingen trekken”

“Het was vooraf een geheim, maar indien het tot een sprint kwam ging de ploeg mij afzetten”, vertelde Charlotte Kool, vorig jaar in Knokke winnares van een rit van de Baloise Ladies Tour. “Mooi dat ik deze kans krijg. We hebben deze koers anders aangepakt. We koersten open, we controleerden niet vanaf het begin. Indien er vijf kilometer van de streep geen afscheiding was gingen we voor een sprint. Met eerst Pfeiffer Georgi en dan Lorena Wiebes in mijn sprinttrein moest ik de klus afmaken.”