Charlotte Cranshoff en OH Leuven zien Anderlecht de titel pakken op hun veld: “We kunnen toch trots zijn op wat we bereikt hebben”

“We wilden er alles aan doen om de match winnend af te sluiten”, reageerde een zichtbaar teleurgestelde Charlotte Cranshoff meteen na afloop voor de camera van Eleven Sports. “Ik denk dat we onszelf voor deze match ook niet echt veel kunnen verwijten. We hebben een goede wedstrijd gespeeld.”

“Het is gewoon jammer, want we hebben zoveel kansen gehad in de vorige wedstrijden om punten te pakken en daar hebben we het eigenlijk laten liggen.”

“Het is inderdaad helemaal niet in deze wedstrijd dat we de titel hebben laten liggen”, staat Luna Vanzeir haar bij. “Als je kijkt naar wedstrijden tegen Genk en Standard, waar je 1-2 voorstaat, dan is het jammer en heel zuur dat je het daar nog weggeeft. Dat merk je nu.”

Geen kers op de taart

Woensdagavond bleven de Leuvenaren heel de wedstrijd lang er vol voor gaan. “Dat was ook de boodschap van de coach”, stelt Cranshoff. “We hadden uiteindelijk niets meer te verliezen. Jammer dat onze kansen er niet in gingen en dat we het op de cruciale momenten hebben laten liggen. We kunnen toch trots zijn op wat we bereikt hebben.”

Het mooie seizoen van OH Leuven krijgt wel geen bekroning. “Dat is heel jammer", aldus Vanzeir. “Dat had de kers op de taart kunnen zijn, maar oké het is niet gebeurd. Dat is ook voetbal. Je hebt winnaars en verliezers. Spijtig genoeg was het voor ons dit jaar niet weggelegd.”

Tweede plaats behouden

Er staan voor OH Leuven nog twee wedstrijden op het programma. Zaterdag wacht er al een uitwedstrijd in Genk en op 7 mei sluiten Cranshoff en co het seizoen af in eigen huis tegen Standard.

“Het gaat sowieso moeilijk zijn om ons op te laden. Ik denk dat we de hoofden bij elkaar moeten steken en gewoon vanaf donderdag terug aan die twee wedstrijden moeten denken om zo zeker onze tweede plaats (OH Leuven telt vier punten meer dan eerste achtervolger Standard, red.) te behouden. Dat is toch wel het doel nog van de laatste twee weken”, besluit Cranshoff.