Charlotte Cranshoff en OH Leuven willen eerste nederlaag doorspoelen met zege tegen Gent: “We moeten niet panikeren”

Geen goed begin van de play-offs voor OH Leuven Women. Racing Genk was op de openingsspeeldag met 2-1 te sterk. De Leuvenaren blijven ondanks hun eerste nederlaag van het seizoen wel aan de leiding en krijgen dinsdagavond al de kans om de rug te rechten.

Op bezoek bij Genk liep het voor de pauze voor geen meter voor OH Leuven. “Ja, wij zaten in de eerste helft niet goed in de match en hebben Genk te veel kansen gegeven”, beseft Charlotte Cranshoff. OHL ging dan ook met een 2-0-achterstand rusten.“In de tweede helft zijn we meer beginnen te drukken, maar helaas hadden we geen geluk.”

Cranshoff mocht nog invallen en wist haar goede invalbeurt te bekronen met de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de bezoekers uit Leuven niet meer. “Het is leuk om in te vallen en te scoren, maar jammer dat het doelpunt ons geen punten heeft opgeleverd.”

Gemiste kans

Anderlecht ging een dagje eerder al de boot in tegen Club YLA. “Dat het dus een gemiste kans was om verder uit te lopen? Klopt, maar het zal dus in het rechtstreeks duel moeten gebeuren dan. Eenvoudig wordt dat zeker niet.”

“Ik heb wel een beter gevoel als vorig jaar. We moeten gewoon rustig blijven, ons spel spelen en voor elkaar vechten en dan kunnen we heel ver komen.”

Veel tijd om te treuren is er niet, want dinsdagavond komt Gent al op bezoek. “Ondanks de nederlaag staan we nog altijd aan de leiding, dus ik denk niet dat we moeten panikeren. We moeten gewoon dinsdag de drie punten pakken”, besluit Cranshoff.

Dominant zijn

“Er is geen tijd om te blijven plakken bij die nederlaag”, zegt coach Jimmy Coenraets op OHLeuven.com “We spelen nu drie wedstrijden op zeven dagen, maar gelukkig kunnen we rekenen op een brede en kwalitatieve kern. Dat geeft ons opportuniteiten om frisheid in het team te brengen.”

“We zullen tegen KAA Gent Ladies met volle focus moeten trachten het spel zo snel mogelijk naar ons toe te trekken. We moeten dominant zijn en aan het eind van de rit aan het langste eind trekken. Het geeft ons ook een boost dat we al onze thuiswedstrijden van de play-offs in het stadion mogen afwerken”, besluit Coenraets.