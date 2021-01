Charlotte Coppin bekert zondag met Michelbeke tegen ex-ploeg Asterix Avo: “Eindelijk nog eens match met inzet”

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIË VROUWENDit weekend staan in het vrouwenvolleybal de kwartfinales van de Beker van België op het programma. Een van de affiches is het Oost-Vlaamse duel tussen Saturnus Michelbeke en Asterix Avo. Voor Michelbeke is het de eerste opdracht na maanden zonder competitie, terwijl Asterix wel voort wedstrijden afwerkte. “We zijn maar wat blij eindelijk eens een wedstrijd met inzet te kunnen spelen”, aldus setter Charlotte Coppin, die nog een verleden heeft bij Asterix.

Een week voor de eerste match met inzet, de kwartfinale om de Beker van België dus, won Saturnus Michelbeke met 2-4 in een vriendschappelijke match op reeksgenoot Hermes Oostende. “Onze laatste oefenwedstrijd sinds we weer begonnen trainen in december was een opsteker en geeft aan dat we vooruitgang boeken”, reageert Charlotte Coppin. “Dit opent uiteraard perspectieven voor de wedstrijd van zondagavond tegen Asterix. We zijn in deze voorbereiding opnieuw kunnen groeien als team, maar we beseffen dat we tegen de meervoudige landskampioen allemaal aan 120% zullen moeten presteren om een kans te maken om door te stoten naar de halve finale.”

Speciale wedstrijd

De 22-jarige setter uit Denderleeuw maakte in 2018 de overstap van de Waaslanders naar de topclub uit de Brakelse deelgemeente. Met een vijftal speelsters speelde Coppin nog samen bij Asterix , maar met twee is ze nog heel close. “Het zal een fijn weerzien worden. Door de coronaproblematiek hebben we elkaar al lang niet meer gezien. Ik moet niet onder stoelen of banken steken dat dit een speciale wedstrijd voor me wordt. Maar iedereen bij ons kijkt wel uit naar het treffen. Voor het eerst in maanden kunnen we weer een match met inzet spelen. Zeker nu besloten is om de competitie te neutraliseren (geen zakkers of dalers dit seizoen, red.) is de beker wel iets bijzonders.”

“Jammer dat er geen publiek aanwezig kan zijn, want dat geeft zo’n bekermatch toch wel iets extra. Dat zal wat vreemd aanvoelen. Toch geloof ik in onze kansen. We werkten de voorbije weken heel doelgericht naar dit bekertreffen toe”, geeft Coppin mee.

Livestream op Facebook

Alle wedstrijden worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. De winnaar speelt volgend weekend al meteen de halve finale. Publiek is dus nog steeds niet toegestaan, maar de wedstrijd is via livestream te volgen op Facebook.

Lees ook: volleybal in Liga vrouwen