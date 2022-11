Charlotte Castermans (Hubo Handbal): “Vlotte 36-19 zege tegen DHC Overpelt doet deugd”

In eerste nationale bij de dames uit het handbal staan de meisjes van Sint-Truiden aan de leiding. De nieuwe fusieclub Hubo Handbal moet dit seizoen bouwen aan een praktisch nieuw team. De eerste weken verliepen moeizaam. T1 Sarina Leenen en haar meisjes werken hard om de verdediging op punt te krijgen en tegen het derde gerangschikte DHC Overpelt was de defense top. Met een glansrol voor één van de sterkhoudsters Charlotte Castermans. Hubo Handbal won uiteindelijk met ruime 36-19 cijfers.

“Die zege doet enorm deugd en hadden we niet verwacht”, viel pivot Charlotte Castermans met de deur in huis. “In Pelt hadden we verloren en tegen de meisjes uit het noorden van Limburg hebben we het vaak moeilijk. Ook nu kregen we te kampen met een moeizame start. Geleidelijk aan werden we sterker en bij de rust (16-11) zochten we met een goed gevoel de kleedkamers op.”

Sterke tweede helft

“Na de rust drukten we het gaspedaal in”, vervolgt Castermans, één van de smaakmakers uit eerste nationale. “Onze defense was top en op aanvallend vlak viel Maxim Gödden in de kijker met acht treffers. Ikzelf kon ook mijn steentje bijdragen met vijf doelpunten, maar mijn taak is vooral hard werken in de verdediging. Uiteindelijk werd het een ruime overwinning.”

Mindere start in de competitie

“Waarom die mindere start in competitieverband? Ergens logisch”, gaat de 26-jarige Castermans voort. “Veel meisjes sloten het tijdperk van Initia Hasselt definitief af. Met de start van Hubo Handbal wisten we dat het een aantal weken ging duren om het team te kneden. Het is bouwen aan een mooie toekomst en in eerste instantie is het de bedoeling van onze coach Sarina Leenen om de verdediging op punt te krijgen. De eerste weken verliepen daarom moeizaam. De vele nieuwe gezichten inpassen vergt tijd. Nu begint de puzzel in elkaar te passen en door deze mooie overwinning tegen Pelt staan we terug onder de mensen.”

“Leider Sint-Truiden en naaste achtervolger Eupen inhalen zal moeilijk worden”, beseft de lerares uit het lager onderwijs. “Toch is de competitie nog lang en de evolutie die we de laatste weken voelen schenkt ons vertrouwen voor de rest van het seizoen. We staan nu met tien punten op een mooie vijfde plaats. Pelt staat derde met slechts twee punten meer. De ambitie is mikken op die tweede plaats. Ik ben overtuigd dat we voldoende kwaliteit in ons team hebben om dat te kunnen verwezenlijken.”

Bekeravontuur

“In mijn ogen moeten we mikken op een prijs”, stelt de steeds hardwerkende Castermans. “Waarom geen bekerfinale van België? Het bekerverhaal is totaal anders dan de competitie. Daar ligt een andere focus. In onze agenda staat het bekerduel in de kwartfinale uit bij Uilenspiegel Antwerpen op 14 december reeds met stip aangeduid. Een moeilijke opdracht, maar indien we ons kwalificeren voor de halve finales blijven de kansen gaaf op bekerwinst. Dat moet ons doel zijn dit seizoen”, besluit een vastberaden Charlotte Castermans uit Hasselt.