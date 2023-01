Charles Vanhoutte (Cercle Brugge) zit schorsing uit tegen Union: “Slechts twee van vijf gele kaarten terecht”

Van september 2021 was het al geleden dat Vanhoutte nog eens een doelpunt had gemaakt, toen thuis tegen Eupen. Maar net als nu in Charleroi leverde die goal toen geen punten op, de Panda’s wonnen in Brugge met 1-2. In het Stade du Pays de Charleroi had Vanhoutte na de openingsgoal zowaar een klein dansje in petto.

“Op Tik-Tok zag ik het en ik vond het best leuk, maar ik had toch liever de drie punten meegegrist”, lachte Vanhoutte groen om zijn stunt. “Jammer dat we onze sterke eerste helft na de pauze niet konden doortrekken. Veertig minuten lang dicteerden wij de wet. Die domme tegentreffer net voor halfweg brak ons zeer zuur op. We komen nu op een reeks van 1 op 9, hopelijk kunnen mijn maats de ban woensdag breken.”

Zelf kan Vanhoutte dat niet. De middenvelder stond sinds de wedstrijd in Mechelen, twee dagen voor kerst, op vier gele kaarten. Hij kon zich wel voor het hoofd slaan toen hij in Charleroi even met de jonge ref Denil in de clinch ging.

“Ik vond dat hij al een paar keer had nagelaten geel te trekken voor fouten van de Zebra’s, maar daar had ik hem beter niet kunnen op wijzen”, sist de aanvoerder van groen-zwart. “Ik grossier dit seizoen in domme kaarten, want eigenlijk vond ik er maar twee van de vijf echt terecht. Dat wordt dus toekijken tegen Union. Pijnlijk, net nu ik in goede doen ben.”

Aflopend contract

Met een aflopend contract blijkt Vanhoutte nogal wat belangstelling los te weken. Onderhandelingen met TD Carlos Aviña over een gebeurlijke verlenging werden (voorlopig) nog niet opgestart.

“Er is een optie voor een bijkomend jaar, als Cercle die licht komt er sowieso nog een extra jaar”, weet de Wielsbekenaar. “Andere pistes zijn overigens helemaal niet concreet. De afspraak met Cercle is dat er wordt gepraat nadat ik mijn laatste examens achter de rug zal hebben en mijn diploma LO op zak.”

Ondertussen vernam de spelersgroep het ontslag van voorzitter Vincent Goemaere.

“Ik stuurde hem nog geen sms, maar zal dat zeker doen wanneer de rust is weergekeerd”, geeft Vanhoutte aan. “Met Vincent had ik steeds een uitstekend contact, ik beschouw hem als een vriend en schat zijn verdiensten voor de Vereniging zeer hoog in. Maar als spelers moeten we ons niet bemoeien met wat er zich boven onze hoofden afspeelt.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League