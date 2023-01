Charles Vanhoutte (Cercle Brugge) zaterdag tegen Westerlo: “Zeer tevreden dat ik belangrijk kan zijn”

De 24-jarige middenvelder is aan een sterke campagne bezig en valt nog nauwelijks weg te denken uit de formatie van Miron Muslic, waarin hij de (inmiddels geblesseerde) cokapitein Hannes Van Der Bruggen verdrong.

“Jammer dat we onszelf in Gent niet beloonden met een bekerkwalificatie”, kijkt hij nog even naar eind vorig jaar terug. “Paul Nardi hield ons daar van een stunt af.”

Met een punt op KV Mechelen kwam Cercle inmiddels op een 20 op 27 sinds de trainerswissel, die ook voor Vanhoutte ingrijpend was.

“Ik voelde ook onder Dominik Thalhammer best wel vertrouwen, maar het was toch Miron Muslic die mij weer vast in de basis zette”, bedenkt hij. “Van een strijd tussen Van Der Bruggen en mezelf wil ik niet spreken, we waren altijd met drie en nu zelfs met vier voor twee plaatsen op het middenveld. Met Hannes heb ik een prima verstandhouding. Maar naar het voorbeeld van heel Cercle vecht ik, om het in mijn dialect te zeggen, “voor mijn brokke”. Ik ben nu twee en een half jaar teruggekeerd van dat uitleenjaar in Tubeke. Had je me toen gezegd dat ik nu vaste waarde én kapitein van Cercle zou zijn, ik had er meteen voor getekend. Dus ja, ik ben best tevreden dat ik tot een belangrijke pion ben uitgegroeid. Even dacht ik er aan andere oorden op te zoeken toen ik begin dit seizoen weer naast een basisplaats dreigde te grijpen, maar een vertrek is nu niet meer aan de orde.”