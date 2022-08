Charles Vanhoutte (Cercle Brugge) stond pas voor eerst in basis: “Ik kan niet ontkennen dat het wat knaagt”

Over Cercle Brugge - KV Mechelen van vorige zaterdag vielen geen grootse verhalen te brouwen. Het werd een geschiedenisloze partij, met amper doelkansen. Twee of drie aan elke kant, met heel veel goede wil. Met elk een punt na de zoutloze 0-0 konden ze bij Mechelen wel leven, bij Cercle Brugge iets minder. Met vier punten bengelen beide ploegen dichter bij de staart van de klassering dan ze bij de start van de competitie voor ogen hadden.

Dominik Thalhammer heeft een immens probleem. Cercle Brugge kon in vier wedstrijden amper kansen creëren en nauwelijks één keer scoren. De treffer van Louis Torres was tegen Anderlecht goed voor de volle buit, maar kan de bloedarmoede in het offensieve compartiment niet verdoezelen.

Voortdurend valt daarbij de naam van Rabbi Matondo, voorlopig nog niet vervangen. De Duitser Emilio Kehrer kon tijdens zijn invalbeurt tegen Mechelen alleen tonen dat hij te frêle uitvalt voor de Jupiler Pro League. Diep voorin kreeg Ayase Ueda de voorkeur op Kevin Denkey, die sterk inviel en slechts nipt buitenspel stond bij zijn afgekeurde kopbalgoal. Zijn Japanse concurrent liet andermaal niks merken van de vuurkracht die zijn statistieken bij de Kashima Antlers voorspelden.

“Ayase werkt keihard en mist frisheid in de zone van de waarheid”, sust Thalhammer. “Voor hem is het helemaal anders voetballen dan in Japan, maar ik ben er zeker van dat hij het potentieel heeft om zich te manifesteren. We moeten rustig blijven. Tegen Mechelen hebben we nagelaten onszelf te belonen.”

Extreme hitte

Thalhammer beloonde anderzijds wel Charles Vanhoutte met een eerste basisplaats. De middenvelder uit eigen rangen moest het voor de twee bufferposities tussen defensie en voorlijn tot dusver altijd afleggen tegen Leonardo Lopes en Hannes Van Der Bruggen.

“Ik kan niet ontkennen dat het invallersstatuut wat aan me knaagt”, geeft de Brugse Kortrijkzaan zonder verpinken toe. “Maar ik ben geen jongen die dan moeilijk gaat doen. Ik geloof in hard werken en dat je kans uiteindelijk wel zal komen. We waren met vier voor die twee plaatsen, maar ik was absoluut niet blij met het uitvallen van een omnivalente kracht als Edgaras Utkus. Zo zit ik niet in elkaar. Of ik tevreden kan zijn over mijn prestatie tegen Mechelen? Het was moeilijk, door de extreme hitte. Zeker in de eerste helft lag het tempo daardoor heel laag. Op het eind van de partij zat ik “piepedood”, mijn vervanging was logisch.”

Vanhoutte, meteen met de aanvoerdersband, had ook een aandeel in de stilstaande fases met een aantal afleidingsmanoeuvres in de buurt van Dino Hotic. “Een beetje op het verrassingselement spelen”, lacht Vanhoutte, die niet verontrust is door de vijftiende plaats van Cercle Brugge in de tussentijdse rangschikking - gedeeld elfde als je niet naar het negatieve doelsaldo kijkt.



“Het staat nog allemaal heel dicht bij elkaar”, redeneert hij. “Maar we hebben nu wel een heel moeilijke verplaatsing voor de boeg naar Racing Genk, dat on fire lijkt. In Genk presteren wij traditioneel echter nooit slecht.”

Edgaras iemand die twee posities aakan, belangrijke pion die we maanden kwijt zijn.

Onrust? Nu staat alles nog heel dicht op elkaar.