Charles Vanhoutte (Cercle Brugge) na zege tegen Westerlo klaar voor stap hogerop: “Hopelijk snel duidelijkheid”

RUGBY TOPWEEK. Rugby Dendermon­de organi­seert Flanders Open: “Tot ver buiten Europa zijn we gekend”

Rugby Dendermonde rijgt dezer dagen de tries aan elkaar. Vorige week verzekerde het zich van een vijfde landstitel. Geen beter moment om te scoren in prime time, want vanaf vrijdag staat de Oost-Vlaamse stad in het teken van het grootste 10-a-side rugbytoernooi wereldwijd. Uniek in zijn soort.