Charles Noppe (RC Harelbeke) na eerste zege in twee maanden: “Proberen afsluiten met vier op zes”

Kapitein Niels Vandenbroucke mag twee assists aan zijn persoonlijke statistieken toevoegen. Ernest Nfor scoorde na zestien minuten met het hoofd op een vrije trap van de linksachter. Drie minuten na de hervatting kon Lamin ‘Tony’ Soli een hoekschop van Vandenbroucke met het hoofd verzilveren.

“Belangrijke zege tegen een goeie ploeg”, benadrukt aanvalsleider Charles Noppe (23). “Behalve vorige week bij rode lantaarn Erpe Mere United speelden we overal vrij goeie matchen, maar het geluk koos niet onze kant. Via een mooie goal klommen we tegen Olsa Brakel op voorsprong. Nadien hadden we wel wat meeval want een bal van de bezoekers sloeg tegen de paal. Drie minuten na de rust kon Tony Soli een corner van Niels Vandenbroucke inkoppen. Inderdaad, we hebben weer gescoord op standaardsituaties. Coach Bruno Derveaux zegt altijd als we één op drie stilstaande fasen verzilveren we veel punten pakken. Nochtans trainen we daar niet echt veel op.”

Collectief goed

De gave traptechniek van Niels Vandenbroucke rendeerde tegen Brakel, een ploeg die voor de competitiestart in de top vijf werd verwacht en recent aan een goeie reeks bezig was. “Bij ons was iedereen goed, collectief was het van onze kant een goeie prestatie”, beweert Noppe. “We loerden tegen Olsa niet op de counter, we probeerden ons eigen spel te ontwikkelen. Eigenlijk hadden we nog een derde en vierde keer moeten scoren. Zoals we zaterdag speelden is het veelbelovend voor de nabije toekomst. Laat ons hopen dat we nu echt vertrokken zijn.”

Voor de winterstop resten nog twee rechtstreekse duel. Zaterdag trekt paars-wit naar KSC Dikkelvenne, een week later wordt het kalenderjaar afgesloten met een thuismatch tegen KSV Oudenaarde. “Vier op zes zou interessant zijn”, beseft Noppe. “Dan halen we de winterstop met zeventien punten. Eigenlijk had ik zelf niet verwacht dat we zo’n moeilijke eerste ronde zouden kennen. Net op tijd konden we nog eens winnen. Ook leuk voor onze fans want als ik het goed hoor zouden er zaterdag twee supportersbussen naar Dikkelvenne rijden.”

Harelbeke: De Ketelaere, De Smet, Doumbia (46’ Santens), Van Mol, Vandenbroucke, Toye, Soli, Dewaele, Noppe, Vanhulle (82’ Feys), Nfor (86’ Balcaen).

Brakel: Otte, Desmet, Barrezeele, Ndefe, Habbas, Thissen, Van Eerstvelde, Makonga-Tara, Bogaert (76’ Tangala), Lambrecht (76’ Gabriël), D’Hondt (57’ Nelis).

Doelpunten: 16’ Nfor (1-0), 48’ Soli (2-0).

Geel: Desmet, Habbas.