Charles Dupain (SK Tongeren): “Zijn verplicht om in Bocholt iets te gaan rapen”

“We zijn verplicht om in Bocholt iets te rapen”, valt flankverdediger Charles Dupain met de deur in huis. “Anders staan we met drie op negen in een moeilijke hoek. Waar we vechtlust toonden in Mechelen lieten we het thuis afweten tegen Turnhout. Vooral de laksheid bij het aanvatten van de wedstrijd bleef enkele dagen op mijn maag liggen. We geven twee doelpunten in geschenkverpakking en toonden op alle vlakken te weinig grinta. Zo kan je geen wedstrijden winnen. Jammer, want verliezen van een sterke tegenstander is geen schande, maar ik ben overtuigd dat een SK Tongeren met de juiste mentaliteit zeker kon winnen van Turnhout.”

Bocholt VV

“Soit, gedane zaken nemen geen keer”, gaat het Tongerse jeugdproduct voort. “We mogen ook niet lang blijven stilstaan bij die nederlaag. Wel de nodige lessen trekken en zeker met het vooruitzicht van de derby bij Bocholt. De Damburgers hebben de laatste jaren telkens een ploeg met veel kwaliteit. Ook dit seizoen verwacht ik dat de Noord-Limburgers bovenin zullen meedraaien. Het is een voetballende ploeg en dat ligt ons wel. In het verleden zijn het altijd leuke derby’s geweest tegen Bocholt en ik verwacht het komende weekend niet anders. Het zal zeker een lastige opdracht gaan worden, maar we hebben iets recht te zetten.”

“Of ik kan leven met een puntendeling? Waarom niet? Ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn. Je kan er misschien mee lachen, maar 4 op 9 is dag en nacht verschil met 3 op 9. Vooral mentaal brengt dat een grote verandering voor de groep. Natuurlijk mikken we op winst, maar je weet ook dat winnen in Bocholt niet evident is. De wedstrijdomstandigheden moeten meezitten, want vaak zijn het details die een partij in een beslissende plooi kunnen leggen. Een zaak kan ik alvast beloven. We gaan een totaal ander SK Tongeren tussen de lijnen krijgen. Opnieuw uitpakken met een stevig blok en vechten voor elkaar is de boodschap”, besluit een strijdvaardige 26-jarige Dupain.