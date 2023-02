Charles Dupain (SK Tongeren): “Terechte puntendeling in stevige derby tegen Bocholt VV”

voetbal challenger pro league Mamadou Koné (SK Deinze): “Tijdens invalbeurt laten zien dat ik terecht tussen de lijnen stond”

Voor het eerst dit seizoen was Mamadou Koné (31) beslissend. Tegen Club NXT dwong de Ivoriaan bij een invalbeurt aan de rust een strafschop af. Even later tekende hij ook de winninggoal aan. Waardoor SK Deinze in de running blijft voor een plaats in de top zes en de promotie play-offs.

