Charles Dupain en Heur-Tongeren kijken uit naar herstart van de competitie: “Het zal knokken worden voor operatie redding”

Ook het Tongerse jeugdproduct Charles Dupain (25) is blij met de genomen beslissing. “We hebben een datum om naar uit te kijken. Het is een beslissing waar we al lang naar uitkeken. De competitie werd in oktober stopgezet. Op dat moment een logische beslissing. Elke voetballer wil spelen en door de nieuwe maatregelen konden we zelfs niet meer fatsoenlijk trainen. We kregen wel een schema mee van coach Marco Pauls, maar in je eentje trainen is niet hetzelfde als in groep.”

“Tja, ik speel vanaf mijn vierde jaar voor Tongeren en in al die jaren was er nog nooit zo een vreemde situatie als deze. Corona heeft voor veel mensen het leven totaal veranderd. Voetbal is voor ons een hobby, want ik werk als verkoper van ramen en deuren bij Kwadro. Toch heeft deze crisis een grote impact en het is allemaal nog niet achter de rug. Laten we hopen dat iedereen zijn gezond verstand zal gebruiken, zodat we echt in februari kunnen starten en tot in mei het seizoen kunnen afwerken.”

Jullie hebben nog de bekerwedstrijd op 10 januari uit bij AA Gent. Mogen jullie nu vroeger starten met trainen?

“Normaal moet dat kunnen vanaf 15 december, maar er zijn nog vraagtekens. In de eerste plaats is het spelen van die bekerwedstrijd nog geen zekerheid. Heur-Tongeren heeft een mooie affiche met de verplaatsing naar de Ghelamco Arena, maar het moet ook betaalbaar blijven. Om die wedstrijd te kunnen spelen, moeten we de mogelijkheid hebben om te trainen. We liggen al twee maanden stil en hebben geen wedstrijdritme. Bovendien is het protocol zwaar. De groep moet twee testen per week ondergaan en dat zou de club 10.000 euro per maand kosten. Niet haalbaar voor ons. Er is eventueel een optie om te trainen in groepjes van vier. Natuurlijk niet hetzelfde als bij een volledige groep, maar je kan dan één test uitsparen. En de laatste test voor de bekerwedstrijd zou voor ons wel gratis zijn. Eigenlijk hoop ik dat die bekerwedstrijd nog kan worden uitgesteld naar ergens in maart. Zodat we ook ritme kunnen opdoen.”

Wat is je mening over de beslissing om met stijgers en dalers te werken?

“Ik vind het een vreemde beslissing. Niet omdat wij met één op negen onze start hebben gemist. Gezien slechts één speelronde staan we feitelijk met twee op achttien. Het zal knokken worden voor operatie redding, maar dit Heur-Tongeren heeft kwaliteit genoeg in huis om het behoud te kunnen verzekeren. Daar ben ik van overtuigd”, besluit de zoon van het vroegere VTM-nieuwsanker Marc Dupain.

Lees ook: dossier herstart voetbalcompetitie