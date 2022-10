Challouk (RWDM) tevreden na 2-0-zege tegen leider Beerschot: “Tactisch sterk en efficiënt in de afwerking”

Ondanks de 2-0-nederlaag vorige week op het veld van SK Lommel voerde trainer Vincent Euvrard slechts één wissel door: Barreto moest zijn basisplaats afstaan aan El Ouahdi. Met Smeets, Barreto, Ruyssen, Lopes en Botella beschikte de Brusselse coach wel over een sterke bank. Ephestion, Kurdic, N’Zi, Gécé en Ferraro vielen naast de ruime kern.

De bezoekers begonnen heel gretig en grepen RWDM direct bij de keel door heel hoog druk te zetten. RWDM moest het spel ondergaan. “Het behoorde bij ons tactisch plan om Beerschot het spel te laten maken”, verklapte Challouk na afloop.

Het was echter RWDM dat halfweg de eerste periode via een snelle counter bijna op voorsprong klom, maar Van den Bergh slaakte een diepe zucht van opluchting toen hij een schot van Biron op de paal zak afwijken in plaats van in eigen doel. Iets voorbij het halfuur kreeg Thorissen de eerste bezoekende mogelijkheid, maar hij knalde de bal ter hoogte van het penaltypunt pal op O’Brien. In plaats van 0-1 werd het aan de overzijde 1-0 na een snelle uitbraak via ex-Beerschot-speler Vorogovskiy. Die stuurde Challouk diep. Diens schot werd door doelman Lathouwers in eerste instantie verijdeld, maar Plange was er als de kippen bij om in de rebound de bal tegen de netten te vlammen. Kort daarna mocht Beerschot blij zijn dat er geen VAR is in de CPL na een duidelijke fout op El Ouahdi in de grote rechthoek, die niet werd gefloten.

Volwassen prestatie

Beerschot kreeg kort na de rust twee schitterende mogelijkheden via Seydoux en Baeten, maar doelman Defourny was telkens keer bij de pinken. Straffer, een tweede Brussels doelpunt viel aan de overzijde. Biron strafte een te korte of te slappe terugspeelbal van Van Den Bergh uit om de score te verdubbelen met een knal in de kruising. In een prangende slotfase botsten Sebaoui, Thorissen en Vaca op een sterke doelman Defourny.

“De tactiek van de trainer hebben we tot in de puntjes uitgevoerd. In tegenstelling tot de voorbije wedstrijden had de tegenstander het meeste balbezit (twee derde voor Beerschot, nvdr), maar waren wij het meest efficiënt”, stelt Challouk.



Alle statistieken waren zeker in het voordeel van Beerschot, behalve die van de doelpunten

“En daar draait het natuurlijk om in voetbal. We weten hoe Beerschot zich voelt. We hebben hetzelfde meegemaakt tegen Jong Genk en Lommel. Tegen de intussen ex-leider hebben we een heel volwassen prestatie neergezet, die ons vertrouwen zeker een boost zal geven.”

RWDM: Defourny; Heris, O’Brien, Le Joncour, Vorogovskiy; Oyama, De Sart, El Ouahdi (72’ Sankhon); Challouk; Biron (82’ Botella), Plange (61’ Barreto)

Beerschot: Lathouwers; Weymans (46’ Nzita), Matthys (71’ Vaca), Meisl, Seydoux, Van den Bergh, Rigo (81’ Ahhassan), Sanusi; Thorissen, Baetens, Verlinden (71’ Sabaoui)

Doelpunten: 40’ Plange (1-0), 63’ Biron (2-0)

Geel: El Ouahdi, Matthys, Botella, Alhassan,

Toeschouwers : 4.950