Challouk en co laten wrijvingen in RWDM-bestuur aan zich voorbij gaan: “Wij zijn hier met één doel, de titel pakken”

Voetbal - challenger pro leagueDat trainer Vincent Euvrard over een mentaal sterke spelersgroep beschikt, is nogmaals tot uiting gekomen tegen de jeugdploeg van Standard. Ondanks wrijvingen in de bestuurskamer pakte De Brusselse club zijn vijfde competitiezege op rij, waarmee ze door het puntenverlies van Beveren en Beerschot op één speeldag van het einde van de reguliere competitie als leider aan de play-offs begint.

De Brusselse coach Vincent Euvrard voerde nog maar eens wissels door. Het principe van “Never change een winning team” is niet echt aan hem besteed. Wellicht heeft hij zo zijn redenen daarvoor, al waas het maar om aan te geven dat niemand steeds zeker is van zijn plaatsje. In vergelijking met vorige week op Lierse kwamen Ferrero en Oyama in de ploeg waardoor Gécé en Vorogovskiy vrede moesten nemen met een zitje op de bank. Mogelijk wilde hij die jongens rust geven in het vooruitzicht van de match op Beerschot volgende zondag.

Ex-speler Gilles Ruyssen mocht de aftrap geven, maar dat inspireerde de thuisploeg niet om er meteen in te vliegen. Maar nog voor het eerste – zwak – halfuur was verstreken, kon de Sart met een streep van bijna 20 meter de score openen. Voor de rust had Challouk nog twee goede kansen om te scoren, maar bij de eerste talmde hij te lang en bij de tweede had doelman Poiteux een goede redding in huis.

Na de rust stond nog één ploeg op het veld: RWDM. Toch kon Standard gelijk komen nadat doelman Defourny een vrijschop verkeerd inschatten. Telkens op aangeven van Challouk konden Botella en Biron de 2-1 en 3-1 scoren. Later op de avond verloor Beerschot op Lierse met 1-0 waardoor de Antwerpse club, volgende week de opponent, al op vijf lengtes volgt.

Efficiëntie kan beter

“Ondanks een moeilijk eerste halfuur, hebben we verdiend de drie punten thuisgehouden’, stelde Challouk na afloop. “De 1-1 halfweg de tweede periode heeft ons nooit doen paniekeren, maar het was wel goed dat we na de 1-1 snel terug op voorsprong konden komen. Maar als je al onze loepzuivere kansen bij elkaar telt, dan hadden we dubbel zoveel moeten scoren. Dat blijft een werkpunt, want je krijgt niet altijd zoveel kansen. Al moet ik wel zeggen dat Standard veel sterker was dan in de heenwedstrijd.”

Ook de spelersgroep hoort dat er in de bestuurskamer gerommel is. “We houden onze focus op het voetbal. Wij zijn hier met én doel en dat is de titel veroveren. Maar de spelers staan achter de voorzitter, die ons steeds aanmoedigt om het beste van onszelf te geven.”

RWDM: Defourny; Heris, O’Brien, Le Joncour; El Ouahdi (72’ Vorogovskiy) , Ferrero (80’ Hazard), De Sart, Oyama, Botella (80’ Lopes), Challouk, Biron (90+2, Rikelmi)

SL16FC : Poiteux ; Duplus, Mawete, Hautekiet, Da Silva (61’ Dodeigne); Kuavita (61’ Berberi), Banse , Ghalidi (75’ Mabani); Brrou (75’ Traore), Buksa, Ziani (82’ Diallo)

Doelpunten : 26’ De Sart (1-0), 66’ Banse (1-1), 69’ Botella (2-1), 85’ Biron (3-1)

Geel: De Sart, Ghalidi, Traore)