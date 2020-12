Ceylin Alvarado wachtte vijf weken op vijfde zege: “Toch ging het in periode zonder winst met mij niet verkeerd”

VeldrijdenCeylin Alvarado is terug. De wereldkampioene zette de cross in Herentals op haar naam. Het was geleden van 14 november in Leuven dat de Nederlandse de handen in de lucht mocht gooien. In die periode deed vooral Lucinda Brand dat. Zij strandde in Herentals op rang twee, net voor Denise Betsema.

Sanne Cant, de Belgische kampioene, kende in Herentals een uitstekende start. Aan het wiel van Denise Betsema glipte ze mee het veld in. Alvarado nam snel de leiding over, kreeg landgenote Betsema mee en in de tweede van vier ronden ook Brand. Cant flirtte voortdurend met positie vier en vijf. De ene keer ging Yara Kastelijn haar vooraf, de andere keer ging ze over de Nederlandse.

In die tweede ronde nam Alvarado in een afdaling wat voorsprong. Nadien beet Brand, deze winter goed voor acht overwinningen, haar tanden stuk op de wereldkampioene. De renster van Telenet Baloise Lions kwam in de derde ronde ten val en kon Alvarado niet meer onder druk zetten. Zij boekte haar vijfde seizoenszege.

Mentaal sterk genoeg

“Ik won de voorbije vijf weken niet, toch ging het volgens mij niet de verkeerde kant op met mijn conditie”, vertelde Alvarado na de aankomst. “Een val van een paar weken geleden heeft me zeker parten gespeeld. Twee weken heb ik bijna niet kunnen trainen. Mentaal ben ik sterk genoeg om mij over zoiets te zetten. Vandaag had ik er veel plezier in. Dit was een hele zware cross. Een deel van het parcours was technisch, andere stukken was het ploeteren geblazen. Iets wat Lucinda Brand en Denise Betsema ook goed kunnen. Ik bleef gaan, dat pakte goed uit.”

Brand steeds op kop

In de tussenstand van de X²O Badkamers Trofee blijft Lucinda Brand aan de leiding. Ze telt 53 seconden voorsprong op Betsema en al bijna drie minuten op Kastelijn die in Herentals achtste werd. Sanne Cant, die door te passen voor de Koppenbergcross met vijf minuten achterstand aan dit klassement begon, staat negende op 8’38 van Brand. In eigen Herentals haalde ze met een vijfde plaats haar op één na beste uitslag van deze winter. In de finale moest ze de Amerikaanse kampioene Clara Honsinger nog laten passeren. Marianne Vos kon ze afhouden.