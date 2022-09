Cercle Brugge straks tegen leider Antwerp: gooit Thalhammer meteen Miangue en Deman weer in basis?

Afwachten of Miangue en Deman meteen weer in de basis zullen worden gedropt. Uitkijken is het ook hoe het centrum van de defensie er gaat uitzien. Tegen Club Brugge bleef Jesper Daland verrassend aan de kant ten voordele van Jean Harisson Marcelin. “Jesper is een high potential player, maar ook die moeten zich constant verder ontwikkelen”, spreekt de coach wat in raadsels over die keuze. “De concurrentie tussen mijn centrale verdedigers moet hen allemaal beter maken.”

“Master the situation”

In de ultieme transferuren kwamen er last minute geen spelers meer bij.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat we met het aanwezige potentieel beter moeten kunnen doen dan tot dusver het geval was”, bedenkt Thalhammer. “Ik was heel benieuwd om te zien hoe mijn spelers zouden reageren op die laatste plaats, en ik heb gemerkt dat iedereen vastberaden is om het tij te keren. Niemand wil ons daar op die laatste plaats zien staan. Met twee punten meer, wat heel zeker had gekund, zou het er trouwens al helemaal anders uitzien. Maar wij zijn momenteel aan het underperformen. De input komt niet overeen met de output. We scoren te moeilijk. Met Antwerp, dat 21 op 21 pakte, krijgen we weer een fameuze zware brok voor de kiezen. Maar we moeten nu eenmaal tegen hen spelen en we willen dat goed doen. Tonen dat we competitief zijn. “Master the situation”: dat was het motto tijdens de voorbije trainingsweek. Individueel en als team goed met deze moeilijke situatie omgaan.”