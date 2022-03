Cercle Brugge keihard weer in de werkelijkheid gezet op Charleroi: “Niet vergeten van waar we komen”

Net op een moment dat Cercle Brugge klaar leek om een gooi naar een plaats in de top-acht te doen, kwam de Vereniging keihard met beide voeten op de grond terecht. In Charleroi raakte groen-zwart nooit in de match, met twee tegengoals binnen het eerste kwartier en een rode kaart nog voor de eerste helft halfweg was. “Vanaf de pauze konden we enkel nog de schade trachten te beperken, dit is heel zuur”, moest aanvoerder Hannes Van Der Bruggen toegeven.

Het zat er niet echt aan te komen, die oplawaai in het Zwarte Land. Ook al is Sporting Charleroi nu toch al een aantal seizoen het zwarte beest van Cercle Brugge. Sinds de terugkeer in eerste klasse werd alleen onder de leiding van Laurent Guyot de thuismatch in de heenronde gewonnen met 2-1, maar sindsdien stapelden de nederlagen zich op voor de Bruggelingen tegen de Zebra’s. Vooral op Mambour dan, waar het telkens duidelijke verliescijfers werden: 3-1, 3-0, 3-0 en nu dus zelfs 5-0. De zwaarste nederlaag voor Cercle sinds het aantreden van Dominik Thalhammer, de zwaarste verliespartij van het hele seizoen tout court.

“Wat kan je dan zeggen”, verzuchtte Hannes Van Der Bruggen in de interviewzone van het Stade du Pays. “Dat het tot aan de rode kaart voor Utkus een evenwichtige wedstrijd was, waarin onze tegenstander evenwel zó efficiënt was dat we toen al twee goals in het krijt stonden. Die tweede goal, daar lag de hele match in vervat. Een iets te korte kopbal van Oli (Deman, red) naar mij, Bayo die er goed tussen zit en die de bal perfect in de kruising krult. Eenmaal numeriek in de minderheid konden we geen enkele aanspraak meer maken op wat dan ook. Ik zag het gebeuren en had niet de indruk dat Edgaras de kin van Ilaimaharitra vol raakte, maar sowieso was het een domme reactie van onze Litouwer. Dat weet hij zelf ook wel.”

Goede reactie na de rust

Je vraagt je af wat er dan, bij 4-0, in de kleedkamer wordt gezegd tijdens de rust.

“Dat we de match nooit meer konden winnen en dat we dus gewoon moesten trachten de schade te beperken, wat uiteindelijk nog gelukt is ook. De jongens die er zijn ingekomen bij ons deden het niet slecht. Vanhoutte, Decostere, Somers, die knokten nog voor wat ze waard waren. Warleson deed nog een paar goeie reddingen, jammer dat de forfaitcijfers toch nog op het bord kwamen. Kijk, we hebben een jonge ploeg en we zijn vanuit een heel netelige positie toch nog naar die negende plaats opgeklommen. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. Don’t forget who you are. Helemaal verloren is het nog niet voor ons, maar het zal al heel erg moeten meezitten natuurlijk. Laten we proberen deze pandoering zo snel mogelijk achter ons te laten, en het seizoen op een zo goed mogelijke manier af te sluiten. Met 43 punten hebben we het eigenlijk ongelooflijk goed gedaan, dat mogen we niet helemaal vergooien.”